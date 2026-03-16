Индекс МосБиржи снизился до 2853,72 пункта

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками вслед за откатом нефти (фьючерс на сорт Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и золота (ниже $5000 за унцию), а также на фоне сохраняющейся неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию.

Индекс МосБиржи откатился ниже 2855 пунктов, растеряв весь прирост предыдущей недели. По итогам основных торгов индекс рынок акций начал неделю с отката вместе с нефтью и золотом, индекс МосБиржи опустился ниже 2855п во главе с ЮГК.

Индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2853,72 пункта, индекс РТС снизился на 1,6% до 1109,15 пункта; лидерами снижения выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-15,4%) (ЮГК), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 марта, составил 81,0517 рубля (+82,63 копейки).

Дополнительное давление на акции ЮГК оказали сообщения компании на ленте раскрытия, что судебные приставы постановили наложить арест на денежные средства "Южуралзолота" на сумму 32,1 млрд рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Московский городской суд в феврале обязал компанию сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33,3 млрд рублей, следует из сообщения.

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Русала" (-1,5%), "Полюса" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), "ММК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%).

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд, сообщила компания. В том числе во втором полугодии скорректированная EBITDA составила $3,67 млрд - примерно на уровне второго полугодия 2024 года. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали EBITDA "Полюса" по итогам второго полугодия на уровне $3,65 млрд, за год - $6,33 млрд, то есть результаты компании практический совпали с прогнозами.

Подорожали акции "ВК" (+4,1%), "ФосАгро" (+2,4%), АФК "Система" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,2%).

По данным Росстата, инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, а за январь-февраль 2026 года цены выросли на 2,36%. Рост в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на повышение цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6% на конец января.

Росстат опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней) - инфляция в этот период составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля. Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что согласовать урегулирование украинского конфликта сложнее с Киевом, чем с Москвой. "С ним намного сложнее заключить сделку", - сказал он NBC News, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском и сравнивая его с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал 16 марта, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, это будет возможно уже в обозримой перспективе. Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это - ИФ) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,9-1,2%) и США (индексы к 18:50 мск выросли на 1-1,3%).

Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления. Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в минувшие два месяца повысились на 2,8% и составили 86,08 трлн юаней ($12,48 трлн). Это максимальный прирост с октября 2025 года. В декабре показатель поднялся на 0,9%. Эксперты прогнозировали ускорение подъема до 2,5% в минувшие два месяца.

Безработица в Китае в феврале повысилась до 5,3% с 5,1% месяцем ранее. Эксперты изменений не ожидали.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics. В январе подъем составлял 0,7%.

В выходные США атаковали военные цели на острове Харк, который выступает главным хабом для экспорта иранской нефти.

Трамп заявил, что американские военные планируют на неделе с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. Он также предполагает, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

По данным СМИ, Вашингтон также вскоре представит коалицию стран, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив. Трамп активно призывает другие государства оказать помощь в обеспечении безопасности этой транспортной артерии. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены снижаются после дневного роста, когда Brent поднималась выше $106 за баррель.

К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 1,7% до $101,43 за баррель (+2,7% в пятницу), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 3,8% до $94,94 за баррель (+3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года.

16 марта СМИ написали о новой атаке на нефтяной порт в эмирате Фуджейра, которая привела к приостановке отгрузки нефти в качестве меры предосторожности. Именно в Фуджейру идет нефтепровод, позволяющий ОАЭ транспортировать сырье в обход Ормузского пролива.

По данным ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в январе и феврале составляла порядка 3,4 млн баррелей в сутки, что соответствует более 3% глобального спроса.

Axios сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк. Трампа привлекает идея прямого захвата острова, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму".

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Лензолото" (-7,4% и -10,1% "префы"), ПАО "ИВА" (-5,9%), "ЭсЭфАй" (-3,5%), "Русснефти" (-2,9%).

Подорожали бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+18,5% и +14,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (+17,9%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+13,4% и +15,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+12,1% и +12,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+11,6% и +7,7% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (+11,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,8% и +8,7% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,7% и +9,8% "префы").

ПАО "ТГК-2" (+1,6%) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 639 млн рублей, что в 97,8 раза больше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании. Выручка генкомпании выросла на 6,8% - до 52 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,8 млрд рублей (из них 12,91 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 9,16 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,98 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").