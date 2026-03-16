Почтовая служба США попросит Конгресс о срочной реформе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Почтовая служба США (U.S. Postal Service, USPS) столкнется с серьезным финансовым кризисом и отсутствием денег, если в ней не будут проведены существенные реформы, сообщает Reuters со ссылкой на текст, подготовленный к выступлению в Конгрессе генерального почтмейстера Дэвида Штайнера.

17 марта в комитете по надзору Палаты представителей Конгресса Штайнер сообщит о том, что USPS необходимо повысить цену за доставку отправлений первого класса до $1 или более с нынешних $0,78, получить возможность привлекать больше заемных средств, а также произвести другие изменения, в том числе касающиеся финансирования выплат пенсий и диверсификации пенсионных инвестиций.

"Чтобы обеспечить наше выживание после следующего года необходимо увеличить наши возможности по заимствованию средств, - цитирует Reuters. - Если это не будет сделано, почтовая служба может прекратить свое существование в нынешнем виде".

Лимит заимствований для USPS был установлен на уровне $15 млрд и уже полностью исчерпан, отмечает агентство.

Штайнер также предложит ряд мер, направленных на сокращение расходов почтовой службы, в числе которых отказ от шестидневной доставки и закрытие почтовых отделений. По оценкам Штайнера, переход на пятидневную доставку позволит USPS экономить около $3 млрд в год, а закрытие небольших почтовых отделений в отдаленных районах обеспечит ежегодную экономию $840 млн.

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на генерального почтмейстера, что деньги могут закончиться у USPS уже в 2027 году. По подсчетам агентства, почтовая служба понесла убытки примерно на $120 млрд с 2007 года из-за резкого падения спроса на отправления первого класса, объем которых снизился до минимума с конца 1960-х годов.

В первом квартале 2026 фингода (октябрь-декабрь) USPS зафиксировала чистый убыток в $1,26 млрд против чистой прибыли в $144 млн годом ранее. Ухудшение показателей объяснялось в отчетности компании, в частности, увеличением расходов на выплаты работникам и медицинское обслуживание пенсионеров.

В 2022 году Конгресс США выделил USPS финансовую помощь в размере $57 млрд, рассчитанную на 10 лет, а также обязал будущих пенсионеров почтовой службы регистрироваться в государственной программе медицинского страхования.