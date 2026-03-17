SEC готовит предложение об отмене обязательной публикации квартальных отчетов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США готовит предложение об отмене требования об обязательной публикации компаниями финансовой отчетности каждый квартал, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Планируется, что компании перейдут на публикацию результатов дважды в год.

По данным источников, SEC может представить это предложение уже в апреле. В рамках его подготовки регуляторы вели переговоры с представителями крупнейших бирж, чтобы обсудить вопросы возможной корректировки правил торговых площадок в связи с этим.

После публикации предложения оно будет вынесено на общественное обсуждение. После этого периода, который обычно длится не менее 30 дней, SEC проведет голосование. Гарантий, что решение об отмене квартальной отчетности в конечном итоге будет принято, нет, отмечает WSJ.

Инициатива по переходу на полугодовую отчетность набрала обороты в конце 2025 года. В сентябре Long-Term Stock Exchange обратилась в SEC с просьбой отменить требование о ежеквартальной отчетности, после чего президент США Дональд Трамп и глава SEC Пол Аткинс заявили о поддержке этой идеи.

Публичные компании в США представляют отчетность раз в три месяца на протяжении более 50 лет. Трамп кратко рассматривал идею перехода на полугодовые отчеты во время своего первого президентского срока, но эта попытка не увенчалась успехом.

Группы, представляющие интересы инвесторов, предостерегали SEC от отхода от требования об обязательной публикации квартальной отчетности, утверждая, в частности, что это снизит прозрачность и нанесет ущерб мелким инвесторам. В ответ на это Аткинс ранее приводил в пример Великобританию, где ряд крупных компаний продолжает выпускать квартальные отчеты несмотря на то, что с 2014 года обязательным в стране является публикация лишь полугодовых результатов.

Закон о ценных бумагах, принятый в США в 1934 году, предписывает публичным компаниям "периодически" раскрывать финансовую информацию. SEC в 1970 году постановила, что под таким периодом понимается квартал. Между тем в Европейском союзе и Великобритании требование об обязательной публикации ежеквартальной отчетности было отменено более десяти лет назад.