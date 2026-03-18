Индексы РТС и МосБиржи подросли на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $102 за баррель), роста внешних фондовых площадок и сохраняющейся неопределенности относительно дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2856,69 пункта (+0,1%), индекс РТС – 1098,67 пункта (+0,11%); в лидерах роста выступили акции "Интер РАО" (+1,3%), "ФосАгро" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1% "префы"), но просели акции "Русала" (-4,3%), "Эн+ груп" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 марта, составил 81,9103 руб. (+85,86 копейки).

Подорожали также акции "МТС" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Северстали" (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Скорректированная EBITDA "Русала" в 2025 году упала на 29,5%, до $1,053 млрд, сообщила компания в среду. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $1,13 млрд.

Консолидированная выручка "Русала" по МСФО за прошлый год выросла на 22,6%, составив $14,812 млрд. Это выше консенсуса, который предполагал выручку на уровне $14,69 млрд. Чистый долг "Русала" вырос за год на 25,5%, составив $8,054 млрд.

Подешевели также акции "Роснефти" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет готов завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил. "Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем", - заявил он журналистам во вторник в ходе встречи с премьер-министром Ирландии. При этом Трамп подчеркнул, что если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, то Тегерану потребуется десять лет, чтобы восстановиться.

Он также отметил, что у Штатов есть большие планы на эту страну после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные по отношению к США силы.

В свою очередь Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, подчеркивая, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

Комментарии аналитиков

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, негативным фактором для рынка акций РФ выступили новости о намерении ЕС представить 15 апреля 20-й пакет антироссийских санкций, в который может войти полный запрет на импорт нефти из РФ. Вместе с тем снижение рынка сдерживают сообщения о росте интереса к российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке: Индонезия обсуждает возможность её закупок, Китай также запросил возобновление поставок впервые с ноября 2025 года, Таиланд начал консультации, а Индия нарастила объем импорта.

Индекс МосБиржи топчется в районе 2850 пунктов. При сохранении негативного новостного фона он может достичь уровня поддержки в районе 2800 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2900 пунктов, считает Абрамов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также ожидает, что индекс МосБиржи продолжит колебания в коридоре 2800-2900 пунктов.

Интересом могут пользоваться акции нефтегазового сектора, если цены на нефть Brent удержатся выше $100 за баррель, а рубль продолжит ослабление. Это также должно поддержать спрос на бумаги экспортеров. Вечером выйдет последний перед приближающимся заседанием ЦБ блок статистики по инфляции за неделю и инфляционные ожидания населения за март. Есть основания ожидать снижение ставки ЦБ на 50 б.п., что может подогреть спрос на бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, считает Крылова.

По словам аналитика "Алор брокера" Игоря Соколова, ослабление рубля и дорогая нефть не оказывают поддержку российскому рынку акций, обороты торгов сохраняются невысокими. Это говорит об отсутствии желания продавать, а для покупок по-прежнему не хватает свободных денег.

Вечером в среду волатильность на рынке акций может возрасти, поскольку Росстат опубликует данные по инфляции, которые будет учитывать Банк России при принятии в пятницу решения по ключевой ставке. По-прежнему консенсус предполагает ее снижение на 0,5 п.п., но в таком решении нет уверенности. В любом случае столь незначительное смягчение ДКП принципиально не отразится на ситуации, более важной для рынка будет риторика регулятора, считает Соколов.

Мировые фондовые рынки

В США индексы акций накануне подросли на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq. Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов.

В центре внимания инвесторов - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых), и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк и Банк Англии.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подскочил на 5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,7%).

Экспорт Японии в феврале увеличился на минимальные с октября 4,2% относительно того же месяца предыдущего года, тогда как импорт вырос на 10,2%, максимально с июля 2024 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема экспорта на 1,6%, импорта - на 11,5%.

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до минимальных за три месяца 2,9% с январских 3%, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после роста во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $101,7 за баррель (-1,6% и +3,2% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $93,26 за баррель (-3% и +2,9% накануне).

Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. "Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров", - цитирует агентство министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада.

Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.