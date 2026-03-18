Разработчик софта 1С может провести IPO в 2026 году

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Компания 1С, крупнейший российский разработчик программного обеспечения для управления бухгалтерией, складами, кадрами и другими бизнес-процессами, может провести IPO в 2026 году, пишет РБК со ссылкой на источники на ІТ- и финансовом рынках.

В феврале 1С завершила реорганизацию основного юрлица группы: ООО "1C" было преобразовано в АО "Группа 1С". В декабре Банк России зарегистрировал выпуск акций для новой структуры.

По словам источников издания, компания уже наняла консультантов для размещения и сейчас занимается упрощением структуры холдинга, который состоит как минимум из 130 различных юрлиц.

Один из источников РБК говорит, что 1C находится в активной фазе подготовки к IPO и рассматривает возможность провести его осенью этого года. В то же время, он отметил, что "акционер все еще колеблется" и что до размещения компании предстоит перестроить систему корпоративного и финансового управления, которая "сейчас выстроена под одного бенефициара". Он также указал, что пока этот процесс не закончат, невозможно оценить стоимость всего бизнеса, а именно от этого будет зависеть, сколько компания будет готова привлечь на бирже.

Впервые о желании провести IPO компания заговорила еще в 2008 году, напоминает издание. Планировалось, что размещение может состояться в 2014 году. Инвестиции были необходимы для ускорения темпов развития и запуска опционной программы для ключевых сотрудников. Кроме того, компания рассматривала возможность привлечения своих франчайзи в качестве акционеров. Позже срок сдвинулся на 2015 год из-за необходимости длительной подготовки. В последние годы в компании не делали официальных заявлений по поводу возможного выхода на биржу.

Представитель 1C в ответ на вопросы РБК лишь сказал, что преобразование в акционерное общество - "штатная корректировка группы компаний, не связанная с изменением состава или долей владения".

1С - крупнейший российский разработчик и дистрибьютор систем планирования ресурсов предприятия (ERP-системы), основной продукт - платформа "1C: Предприятие". Также компания создает образовательные программы и издает компьютерные игры. Компания была основана в 1991 году предпринимателем Борисом Нуралиевым. На начало 2022 года (последние доступные данные) ему принадлежало 65% акций головной компании, еще 15% было у его брата Сергея. В октябре 2011 года фонд под управлением Baring Vostok купил около 9% 1C, но в 2020 году он вышел из компании, продав пакет Нуралиеву, сообщил источник РБК на IT-рынке.