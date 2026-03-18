Минэкономразвития ждет скорого принятия закона о санации в рамках реформы банкротства

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития рассчитывает на принятие в весеннюю сессию Госдумы поправок к закону о банкротстве, предусматривающих создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов, сообщил в среду министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы предложили два механизма урегулирования задолженности. (...) Предлагается ввести новый институт добанкротной санации, а также судебную процедуру реструктуризации долгов, которая уже есть, предлагается усовершенствовать", - сказал Решетников в ходе итогового заседания коллегии Минэкономразвития, посвященного основным результатам деятельности министерства за 2025 год и задачам на 2026 год.

По его словам, есть много примеров, когда перспективные компании активно развивались, привлекали заемное финансирование, но на каком-то моменте не справились с возникшей долговой нагрузкой. При временных проблемах законодательство должно давать возможность спасать бизнес, подчеркнул Решетников, а если такой возможности нет, нужно как можно быстрее вовлекать активы в оборот, не разрушая сами предприятия, не разрушая производственные процессы, "не продавая станки на металлолом".

Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, что Минэкономразвития обсуждало вариант создания института санации, позволяющего без суда договариваться о санации как с одним, так и с несколькими кредиторами. Они и должник без суда смогут заключить соглашение о санации, утверждение документа судом потребуется, если условия санации будут распространяться и на не участвовавших в подписании документа кредиторов, предполагает рассматривающийся законопроект.

Решетников также сказал, что предлагаемые изменения затрагивают систему вознаграждения, а также обеспечения имущественной ответственности управляющих и их саморегулируемых организаций. "Ключевое лицо в управлении процедурой банкротства - арбитражный управляющий", - отметил он.

Подробностей предлагаемых новаций он не озвучил. Ранее источник "Интерфакса" рассказывал, в частности, о планах министерства повысить размер ежемесячного гонорара конкурсных управляющих до 90 тыс. рублей в месяц с нынешних 30 тыс. рублей, но такую сумму предлагалось выплачивать только первые девять месяцев с даты открытия конкурсного производства, затем уменьшать размер выплат до 30 тыс. рублей в месяц.

К работе над изменениями в закон о несостоятельности Минэкономразвития вернулось в 2025 году, заявив о готовности поэтапно инициировать ключевые положения давно задуманной реформы института банкротства. Разработанный министерством законопроект, предусматривающий комплексное изменение регулирования, был внесен правительством РФ в Госдуму еще в 2021 году, но так и не был рассмотрен даже в первом чтении.