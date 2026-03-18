Петербургская биржа открыла представительство в Пекине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Официальное представительство Петербургской биржи зарегистрировано в Пекине, говорится в сообщении площадки.

"Создание представительства будет способствовать развитию двустороннего биржевого сотрудничества, китайские партнеры подтверждают важность уже прошедших трансграничных сделок, включая пилотную экспортную сделку в секции "Лес и стройматериалы" с поставкой в КНР через сервис ОТП РЖД в августе 2025 года", - подчеркивается в информации.

Также Петербургская биржа отмечает, что в последнее время в Пекине проведен ряд рабочих встреч с китайскими партнерами, в частности, с российско-китайской гильдией коммерции, на которых детально обсуждались логистические аспекты трансграничных поставок. Китайский бизнес проявляет устойчивый интерес не только к лесной продукции, но и к торгам нефтехимией, нефтекоксом и битумом, говорится в информации.

Петербургской бирже подписаны меморандумы о взаимопонимании с Шанхайской биржей нефти и газа (SHPGX), Хайнаньской биржей, Международной энергетической биржей Циндао и Синьцзянским Азиатско-Европейским международным торговым центром, а также достигнуты договоренности с отраслевыми ассоциациями, включая China Timber & Wood Products Distribution Association (CTWPA).

Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, нефтехимией, газом, углём, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией и минеральными удобрениями в нашей стране.