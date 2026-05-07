Центробанк при осторожном снижении ставки учел возросшую неопределенность и риски

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ.

"Большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели", - отмечается в документе.

"В то же время при принятии решения необходимо учесть возросшую неопределенность и проинфляционные риски, прежде всего со стороны внешних условий и бюджетной политики. Этому соответствует осторожное снижение ключевой ставки", - объяснил ЦБ апрельское решение.

Банк России в апреле принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 14,5% годовых. Регулятор сохранил умеренно мягкую формулировку сигнала, отметив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

ЦБ отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 б.п. В ходе дискуссии некоторые участники также высказались за сохранение ставки без изменения на уровне 15,0% годовых. Сопроводить решение умеренно мягким сигналом с указанием на оценку целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях предложили все участники обсуждения.