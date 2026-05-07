ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Снижение ВВП РФ в I квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в I квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу и в резюме к решению по ключевой ставке (сам прогноз был опубликован 24 апреля по итогам совета директоров ЦБ).

Минэкономразвития ранее оценивало снижение ВВП РФ в I квартале на 0,3% в годовом выражении. Росстат опубликует первую оценку по I кварталу 15 мая.

ЦБ отмечает, что в I квартале снижение ВВП в годовом сравнении во многом было вызвано календарными факторами (меньшее число рабочих дней, чем год назад), во II квартале ЦБ ожидает уже рост на 0,9% в годовом выражении также на фоне календарного фактора, который сыграет уже в другую сторону.

"Большинство участников согласились, что положительный разрыв выпуска (перегрев экономики - ИФ) в I квартале 2026 закрылся или экономика находилась очень близко к этому состоянию. Охлаждение потребительского и инвестиционного спроса, а также постепенное снижение напряженности на рынке труда указывали на существенное ослабление перегрева экономики. При этом участники отметили, что даже при закрытии положительного разрыва выпуска инфляция не может сразу вернуться к 4% из-за лагов трансмиссии и сохраняющихся повышенных инфляционных ожиданий", - говорится в резюме к решению по ключевой ставке.

"Динамика ВВП в I квартале 2026 года (минус 0,5% г/г) складывалась ниже предыдущего прогноза Банка России (ЦБ ожидал рост в I квартале на 1,6% - ИФ). Это отчасти связано с календарным фактором (в январе-феврале 2026 года было на 3 рабочих дня меньше, чем в январе-феврале 2025 года), влияние которого оценивалось несколько ниже в февральском прогнозе, а также с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на отдельные отрасли, в том числе строительство", - говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному прогнозу.

"Во II квартале 2026 года предполагается восстановление экономической активности в условиях обратного эффекта календарного фактора (во II квартале 2026 года на 3 рабочих дня больше, чем во II квартале 2025 года). Оперативные данные также указывают на оживление экономической активности в марте-апреле 2026 года, текущие оценки бизнес-климата в апреле приблизились к уровням III-IV кварталов 2025 года", - отмечают в ЦБ.

ЦБ в апреле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году без изменений - в интервале 0,5-1,5%.

"В дальнейшем (начиная с 2027 года - ИФ) рост ВВП РФ будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска 1,5 -2,5%", - ожидают в ЦБ.