Рынок акций РФ в среду превысил 2870 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду вырос вслед за раллировавшей нефтью (фьючерс на Brent подскочил в район $110 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2871,72 пункта (+0,6%), индекс РТС просел до 1088,29 пункта (-0,8%). Лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Роснефти" (+2,8%), "Совкомфлота" (+2,8%), подешевели бумаги "Русала" (-3%), "Эн+ груп" (-2,9%), "Полюса" (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 марта, составил 83,1359 руб. (+1,22 рубля).

Подорожали также акции "Татнефти" (+2,3%), "Газпрома" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), Сбербанка (+1,1% и +0,9% "префы"), "ФосАгро" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,8% "префы"), "Хэдхантера" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%).

Скорректированная EBITDA "Русала" в 2025 году упала на 29,5%, до $1,053 млрд, сообщила компания в среду. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $1,13 млрд. Консолидированная выручка "Русала" по МСФО за прошлый год выросла на 22,6%, составив $14,812 млрд. Это выше консенсуса, который предполагал выручку на уровне $14,69 млрд. Чистый долг "Русала" вырос за год на 25,5%, составив $8,054 млрд.

Подешевели также акции "Северстали" (-1,2%), "НЛМК" (-1%), "ВК" (-0,9%), "МТС" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Яндекса" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на коллегии Минэкономразвития в среду заявил, что Банк России прилагает максимум усилий по нормализации ДКП, для этого необходима долгосрочная стабильность бюджетной системы, правительство приоритизирует расходы на поддержку секторов, которые обеспечивают экономический рост. "Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки. Коллеги из Банка России прилагают максимум усилий, чтобы нормализовать денежно-кредитную политику", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет готов завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил. "Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем", - заявил он журналистам во вторник в ходе встречи с премьер-министром Ирландии. При этом Трамп подчеркнул, что если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, то Тегерану потребуется десять лет, чтобы восстановиться.

Он также отметил, что у Штатов есть большие планы на эту страну после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные по отношению к США силы.

В свою очередь Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, дав понять, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны. Некоторые СМИ полагали, что в последние месяцы именно он де-факто решал наиболее актуальные для страны вопросы.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи сделал еще одну попытку подобраться к рубежу 2900 пунктов, в авангарде вновь выступили "тяжеловесы" нефтегазового сектора, что вполне логично на фоне роста нефти и ослабления рубля. Сдерживающих факторов при этом тоже немало - ушедшие на второй план переговоры по Украине, перспектива ужесточения санкций ЕС, а также неоднозначная статистика перед заседанием ЦБ в пятницу.

Как сообщил в среду ЦБ, инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с февральских 13,1%. Вечером в среду картину дополнит релиз Росстата по недельной и годовой инфляции за 11-16 марта.

Китайский рынок развернулся вверх. Перенесенная ранее из-за событий вокруг Ирана встреча лидеров КНР и США состоится ориентировочно через 5 недель, о чем сообщил американский лидер Трамп. В США в среду в фокусе внимания заседание ФРС: ожидается сохранение процентных ставок без изменений, но важными будут риторика и взгляд регулятора на перспективу. Индекс цен американских производителей в феврале подскочил до 3,4% г/г при прогнозе 2,9%, отметил эксперт.

В четверг решение по процентной ставке будет принимать ЕЦБ. Здесь также не ожидается сюрпризов, но интерес представляют комментарии регулятора. Кроме того, на четверг намечен специальный саммит глав ЕС. На российском рынке "ВК", "Т-Технологии" опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2025 год, "ЛУКОЙЛ" проведет заседание совета директоров по вопросу дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 19 марта - колебания в прежнем коридоре 2800-2900 пунктов, считает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, при этом Ормузский пролив остается фактически закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе.

В США цены на бензин обновили двухлетний рекорд, а цены на удобрения выросли на 30% с начала иранского конфликта. Фермеры жалуются на нехватку удобрений, дефицит которых составляет около 25% от нормы для этого времени года. Закрытие Ормузского пролива привело к остановке 50% мирового экспорта удобрений. США готовятся ослабить санкции против Венесуэлы для увеличения поставок нефти на рынок на фоне ближневосточного кризиса. По данным Bloomberg, США за первую половину марта нарастили поставки СПГ на 1,1 млн тонн, а предложение Катара сократилось на 3 млн тонн за тот же период, отметил Мамонтов.

Трамп заявил, что США могут разрушить нефтяные трубопроводы на иранском острове Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти. КСИР предупредил, что атака США на остров-терминал существенно отразится на стоимости нефти, добавил представитель "БКС МИ".

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, основную сессию в среду индекс МосБиржи провел в диапазоне 2855-2875 пунктов. Если в начале недели участники рынка фиксировали прибыль в акциях нефтегазовых компаний на фоне высокой волатильности цен на энергоносители, то в середине недели игроки вернулись к покупкам на фоне возобновившей рост нефти.

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднялся к $100 за баррель, причем российские поставки в Индию осуществляются с премией к цене (около $5 к Brent), а не с дисконтом, как раньше. Перспективы урегулирования ближневосточного кризиса при этом неясны, что в целом является положительным фактором для российских экспортоориентированных компаний, в том числе ненефтяного сектора (например, "Фосагро"). Этому способствует и ослабление рубля - официальный курс ЦБ установлен выше отметки 83 руб./$1.

Блокировка Ормузского пролива в сочетании с ослаблением рубля выступают главными драйверами рынка. В мирных переговорах по украинскому урегулированию продолжается пауза, связанная с событиями на Ближнем Востоке, добавил Алексеев.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций сохраняет нервозность в условиях противоречивого внешнего фона и предстоящего заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ опубликовал предварительные результаты опроса предприятий за март, который подтвердил существенное охлаждение экономики в начале года. Индикатор бизнес-климата в марте опустился до минус 0,1 с 0,2 пункта, оценка текущей ситуации ухудшилась до минус 9,5 с минус 7,8 пункта, текущие оценки спроса снизились до минус 9,9 пункта. Ценовые ожидания предприятий также продолжили демонстрировать умеренное снижение.

Опубликованные данные подтверждают благоприятную конъюнктуру для снижения ключевой ставки ЦБ: инфляция движется по нижней границе прогноза, инфляционные ожидания снижаются, экономика замедляется, кредитование стабильно, рынок труда остывает. В то же время сохраняется высокий фактор неопределенности относительно бюджета и обстановки на Ближнем Востоке, которые могут спровоцировать ускорение инфляции. На этом фоне ожидается, что Банк России снизит ставку на 50 б.п., тогда как без учета обозначенных факторов пространства для снижения ставки было бы больше, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Азиатские рынки акций

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подскочил на 5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), но проседают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-1%) и США (индексы акций к 18:50 по Москве снизились на 0,5-0,9%).

Экспорт Японии в феврале увеличился на минимальные с октября 4,2% относительно того же месяца предыдущего года, тогда как импорт вырос на 10,2%, максимально с июля 2024 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема экспорта на 1,6%, импорта - на 11,5%.

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до минимальных за три месяца 2,9% с январских 3%, согласно опубликованным в среду официальным данным.

В центре внимания инвесторов - заседание Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены вечером 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых), будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены ускорили рост на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс".

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $109,04 за баррель (+5,4% и +3,2% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $98,81 за баррель (+2,7% и +2,9% накануне).

Иран предупредил страны Персидского залива, что ряд энергетических объектов теперь являются "законными целями" для атак, сообщает Bloomberg. Объекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ теперь входят в список инфраструктуры, находящейся под угрозой ударов со стороны Тегерана, сообщило иранское агентство Tasnim.

Атаки на иранскую инфраструктуру "не останутся без ответа", пишет агентство Fars.

Ранее стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей. Запасы бензина на неделе, завершившейся 13 марта, сократились на 5,44 млн баррелей, дистиллятов - на 2,53 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 400 тыс. баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов на 1,6 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 944 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду выросли акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+13,2% и +18,2% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,9% и +9,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,9% и +9,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9,8% и +21,4% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Россети Томск" (+7% и +3,6% "префы"), ПАО "Россети Московский регион" (+7%).

ПАО "Россети Северный Кавказ" (+0,9%) в 2025 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 12,767 млрд рублей против 17,093 млрд рублей чистого убытка в 2024 году, говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель в минувшем году снизился на 25,3%.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+0,6%) в 2025 году получило чистую прибыль в размере 23,559 млрд рублей, что на 43,4% больше показателя предыдущего года, говорится в отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль компании по РСБУ выросла в 1,7 раза, до 22,7 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+0,2%) по МСФО в 2025 году составила 11,6 млрд руб. после прибыли в размере 6,56 млрд руб. по итогам 2024 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,8 раза. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2025 году выросла на 30,2%, до 10,16 млрд руб.

Подешевели в среду бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-15,4%), ПАО "ТНС Энерго" (-8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-5,9% и -4,6% "префы"), "Селигдара" (-3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,9 млрд рублей (из них 17,9 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 11,01 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 10,81 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).