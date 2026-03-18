Аналитики считают, что ЦБ РФ в пятницу повторит февральский шаг в 50 б.п., снизив ставку до 15%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в ближайшую пятницу снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5%.

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Годовая инфляция на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (на конец февраля те же 5,91%), если ее высчитывать на основе данных Росстата из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во второй.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП) опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года. Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4% с 13,1%, вернувшись на уровень мая 2025 года.

Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отмечал, что в целом инфляционные ожидания граждан остаются стабильными. "Мы видим колебания на несколько десятых туда-сюда, но если смотреть более длительную картину, то они в целом стабильны. Вслед за этим колебанием вниз (снижением в феврале - ИФ), наверно, может быть какое-то колебание вверх небольшое, но я бы это не трактовал прямо как рост инфляционных ожиданий или резкое падение инфляционных ожиданий. По большому, моё ощущение, что они просто "залипли" на уровне 13-14%", - заявил Тремасов в конце февраля.

Динамика ожиданий населения и бизнеса является еще одним аргументом в пользу осторожного снижения ставки в пятницу (только на 50 б.п.), считают аналитики "Т-Инвестиций".

"Инфляционные ожидания населения в марте показали рост после заметного снижения в прошлом месяце (после выхода эффекта НДС). Это, очевидно, расстроит Банк России. Вчера такую же динамику мы увидели в данных о ценовых ожиданиях предприятий. В целом ожидания остались ниже декабря-января (с эффектом НДС), но повышены. На них мог отразиться рост глобальных сырьевых цен, и ослабление рубля, которые могут повлиять на издержки и "импортную" инфляцию. Такая динамика ожиданий - еще один аргумент в пользу осторожного снижения ключевой ставки в пятницу (на 50 б.п.), хотя оценка деловой активности остается откровенно слабой", - отмечают эксперты "Т-Инвестиций".

Повторение шага снижения ставки в пятницу на 50 б.п. выглядит оправданным с учетом возвращения инфляции в феврале-марте к темпам около 4% в пересчете на год, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Они отмечают сохранение сдержанных темпов роста экономики, снижение напряжения на рынке труда. "Также правительство, судя по всему, рассматривает снижение базовой цены бюджетного правила вместе со снижением расходов бюджета в этом году, что может создать дополнительный дезинфляционный импульс. Однако Банк России может скорректировать свой сигнал о будущих решениях в сторону более осторожного на фоне резкого роста глобальных цен на энергоносители. Если текущий кризис затянется, это может привести к более высокой инфляции в мире, что повлияет и на внутренние цены. В таком случае ЦБ придется в ближайшие годы снижать ставку более плавным темпом, чем заложено в текущие оценки регулятора", - подчеркивают эксперты.

Экономисты "Ренессанс Капитала" тоже ждут снижения ставки ЦБ в пятницу на 50 б.п. По их мнению, Банк России может рассмотреть также опцию снижения ставки более выраженным шагом. "Однако рост проинфляционных рисков, связанных с корректировкой параметров бюджета и ситуацией на Ближнем Востоке, вынудит регулятора проявить осторожность, ограничившись снижением на 50 б.п.", - подчеркивают аналитики. Они отмечают рост проинфляционных рисков с февральского заседания.

Эксперты ИБ "Синара" не видят оснований для более значительного смягчения ДКП в ближайшую пятницу (более чем на 50 б.п.). "Дезинфляционным процессам недостает устойчивости, Центробанк не отмечает рисков рецессии, а новые параметры бюджетного правила еще не определены", - пишут они в обзоре.

Они подчеркивают, что на политику Банка России с большой вероятностью повлияет пересмотр бюджетного правила. "Предполагающееся понижение цены отсечения ставит под большое сомнение реалистичность базовых прогнозов регулятора по годовой инфляции (4,5-5,5% в конце 2026 года) и ключевой ставке (13,5-14,5% в среднем в 2026 году). Маловероятно, что правительство предпримет шаги, чтобы обеспечить нулевой первичный структурный дефицит, которые, ограничивая спрос, внесли бы вклад в дезинфляцию. С другой же стороны, выбор в пользу большого структурного дефицита простимулирует спрос, повышая инфляционные риски. В этой связи Банк России считает, что рассчитать траекторию "ключа" с большей точностью сможет только во втором квартале 2026 года, а мы на горизонте в два-три месяца не рассчитывали бы на мягкие комментарии и значительное уменьшение ставки", - отмечают экономисты "Синары".

ЦБ, снизив ставку в пятницу на 50 б.п., сопроводит это решение более жестким сигналом на фоне растущей неопределенности из-за внешних факторов, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". Они также обращают внимание в целом на увеличение проинфляционных рисков.

Эксперты ФГ "Финам" тоже отмечают возросшую неопределенность с февральского заседания ЦБ. "Если до заседания уровень возросшей неопределенности не снизится, то сигнал может из умеренно-мягкого вновь стать нейтральным; если же до 20 марта появится больше ясности относительно планов Минфина по сокращению расходов бюджета (особенно в виде официальных документов) - есть вероятность, что мягкий сигнал сохранится", - подчеркивают экономисты. По их мнению, более широкий шаг снижения ставки (75-100 б.п.) сейчас маловероятен.

Решения Банка России снизить ставку на 50 б.п. станет компромиссом между достаточно дезинфляционной статистикой за первый квартал текущего года и ростом глобальных проинфляционных рисков из-за ситуации на Ближнем Востоке, считают экономисты Альфа-банка. Фактор бюджетной политики также значим и повлияет на решение ЦБ в марте, отмечают они. "На краткосрочном горизонте именно изменение бюджетного правила привело к ослаблению курса рубля, что может добавить около 0,2 п.п. к динамике годовой инфляции в ближайшие два квартала. В случае решения правительства пройти 2026 год со структурным дефицитом бюджета мы считаем, что 1 трлн рублей структурного дефицита даст проинфляционный эффект в размере 0,5 п.п. к годовой инфляции на горизонте 12 месяцев. С другой стороны, снижение цены отсечения при сохранении конструкции бюджетного правила на горизонте 2027 года может открыть окно для ускоренного смягчения ДКП - правда, для этого необходимо, чтобы Минфин не менял параметры бюджетной политики в будущем", - пишут аналитики.

Снизив ставку на 50 б.п., ЦБ оставит мягкий сигнал о будущей направленности ДКП, считают эксперты Совкомбанка. По их мнению, шаг в 100 б.п. также может быть рассмотрен на заседании в пятницу.

"В качестве базового сценария мы ожидаем снижение ставки на очередные 50 б.п., до 15,0%. Однако геополитические события, конфликт на Ближнем Востоке, в первую очередь, вносят неопределенность и непонятно как отразятся на росте инфляции в РФ. Тот факт, что национальная валюта на текущий момент осталась без поддержки от валютных операций в рамках бюджетного правила, пусть и технический, но ведущий к ослаблению рубля, и как следствие, росту инфляции, также может выступить в качестве аргумента не в пользу снижения ставки в марте", - пишут аналитики банка "Русский стандарт".

Эксперты ИК "Велес Капитал" и Freedom Finance Global тоже ждут снижения ставки на 50 б.п.

"Если ЦБ вопреки консенсусу сохранит ключевую ставку неизменной, реакция рынка, скорее всего, будет негативной. Тем не менее, мы считаем такой сценарий маловероятным с учётом текущей фазы экономического цикла и охлаждения экономики с опережением прогноза ЦБ. При этом, если Банк России снизит ставку и сохранит умеренно мягкий сигнал о перспективах ДКП, интерес инвесторов к риску может возрасти, что будет способствовать дополнительному росту фондовых индексов", - отмечают аналитики ПСБ.

Экономисты Газпромбанка допускают снижение ставки ЦБ в пятницу на 100 б.п., считая базовым вариантом все же ее снижение на 50 б.п. "Мы ожидаем, что на заседании 20 марта ключевая ставка будет снижена только на 50 б.п., до 15,0%, а не на 100 б.п., как было бы в условиях до приостановки продаж валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, мы не исключаем и более широкого шага снижения ставки до 14,5% с ужесточением сигнала (относительно февральского заседания)", - отмечают аналитики.

По их мнению, дальнейшая траектория снижения ключевой ставки будет определяться совокупностью факторов: динамикой инфляционных ожиданий, ситуацией на валютном рынке и окончательной формулировкой параметров бюджетного правила.

Экономисты ВТБ считают, что Банк России в пятницу будет рассматривать снижение ключевой ставки на 50 или 100 б.п. "Если Банк России учтет в полной мере намерения Минфина сократить расходы бюджета уже на мартовском заседании, то шаг снижения будет 100 б.п. Если же предпочтет дождаться законопроекта о поправках в бюджет, который, скорее всего, появится уже после заседания, то предпочтет перенести более широкий шаг на апрель", - отмечают аналитики.

"В пятницу обязательный, с нашей точки зрения, вариант - 50 б.п. может быть противопоставлен более значимому шагу в - 100 б.п., а не паузе. Вариант 50 б.п. логично совместить с прежним сигналом о "целесообразности" дальнейшего снижения ставки, чтобы не допустить нового ужесточения ДКУ. Вариант 100 б.п., вероятно, потребует нейтрального сигнала, чтобы рынки, наоборот, не убежали слишком далеко", - считают эксперты "Астра Управление активами".

Аналитики РСХБ ждут снижения ставки ЦБ в пятницу на 50-100 б.п., до 14,5%-15,0%. "Что касается конфликта на Ближнем Востоке и изменений параметров бюджетного правила и расходов федерального бюджета - оба процесса остаются в статусе развивающихся событий с неопределенным исходом и пока скорее влияют на распределение рисков, нежели на базовый сценарий", - подчеркивают эксперты.