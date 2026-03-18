Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Текущий конфликт на Ближнем Востоке привел к крупнейшему энергетическому кризису за последние 40 лет и кризису транспортировки других товаров, что скажется на темпах роста мировой экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Дне Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.

Он отметил, что потребление ископаемых видов топлива - нефти, газа, угля - продолжит расти вместе с атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии.

"Сегодня мир переживает и глобальную трансформацию. Мы видим достаточно много неопределенностей и колебаний на рынках. Мы видим вызовы, связанные с санкционными ограничениями, с торговыми войнами, с теми событиями, которые происходят в протекционизме многих стран, особенно стран-гегемонов, которые пытаются насадить свою политику. И это отражается, в том числе на войнах, которые мы видим в последние 30-40 лет, связанных в первую очередь с борьбой за энергетические ресурсы. Четко видно, как США, например, все свои последние вооруженные конфликты, где они были инициаторами, связаны так или иначе с теми странами, которые являются энергетически важными для всего мира и обладают энергетическими ресурсами - Иран, до этого Ирак, и Кувейт, и Сирия, Ливия", - сказал Новак.

По его словам, сегодня мир переживает самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет. "Если те войны, которые были в 70-е годы, 90-е, 2000-е годы, они охватывали где-то около 4-5% общего потребления энергии, (...) сегодня, в рамках ближневосточного конфликта, это затрагивает минимум 20 млн б/с. Это тот объем нефти и нефтепродуктов, который ежедневно проходил еще 19 дней назад, через Ормузский пролив", - сказал он, отметив, что это почти 20% от существующего во всем мире потребления нефти и нефтепродуктов.

"А если брать мировую торговлю, она составляет примерно 70 млн б/с - 20 млн б/с, которые сегодня прекратили свою транспортировку на мировые рынки, поставку на мировые рынки, это примерно около трети мировой торговли", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер РФ заметил, что проблема не только в дефиците энергоресурсов, но главное, что нарушены транспортные потоки - мир недополучает сжиженные углеводородные газы (СУГ), треть которых поставлялась с Ближнего Востока, "и сегодня этот поток закрыт", 20% мирового производства природного газа также не поставляется. "Это влияет на недостаток ресурсов для производства удобрений, в свою очередь, влияет на рост цен на электроэнергию, на уголь, на газ (...), дорожают удобрения, продовольствие. И это влияет на инфляцию, это влияет на экономику", - сказал Новак.

Вместе с тем, подчеркнул он, российские компании справляются с этими и прежними вызовами, включая западные санкции. "Нам удалось диверсифицировать направления поставок энергоресурсов - порядка 90% реализуется в дружественные страны. Мир все равно сбалансируется... в тех направлениях, где больше спрос, где более устойчивые связи", - сказал Новак, подчеркнув, однако, что в связи с более высокими транспортными расходами будут выше издержки.

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

 Отели Турции снижают цены для россиян до 50% из-за сокращения броней из Европы

Инфляционные ожидания россиян в марте выросли до 13,4%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

"Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

 "Т-Технологии" выкупают у "Яндекса" 100% сервиса "Авто.ру" за 35 млрд рублей

Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

 Устойчивому росту экономики России мешают замедление инвестиций и бюджетные ограничения

"Мосбиржа" начнет рассчитывать фиксинги серебра, платины и палладия 23 марта

Хуснуллин призвал усилить работу по изъятию неиспользуемого имущества

Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль

 Муфтият Татарстана первым в России получил официальное право выдавать сертификаты халяль
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 859 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });