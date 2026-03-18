Новак заявил о крупнейшем энергокризисе в мире за последние 40 лет

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Текущий конфликт на Ближнем Востоке привел к крупнейшему энергетическому кризису за последние 40 лет и кризису транспортировки других товаров, что скажется на темпах роста мировой экономики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на Дне Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО.

Он отметил, что потребление ископаемых видов топлива - нефти, газа, угля - продолжит расти вместе с атомной энергетикой и возобновляемыми источниками энергии.

"Сегодня мир переживает и глобальную трансформацию. Мы видим достаточно много неопределенностей и колебаний на рынках. Мы видим вызовы, связанные с санкционными ограничениями, с торговыми войнами, с теми событиями, которые происходят в протекционизме многих стран, особенно стран-гегемонов, которые пытаются насадить свою политику. И это отражается, в том числе на войнах, которые мы видим в последние 30-40 лет, связанных в первую очередь с борьбой за энергетические ресурсы. Четко видно, как США, например, все свои последние вооруженные конфликты, где они были инициаторами, связаны так или иначе с теми странами, которые являются энергетически важными для всего мира и обладают энергетическими ресурсами - Иран, до этого Ирак, и Кувейт, и Сирия, Ливия", - сказал Новак.

По его словам, сегодня мир переживает самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет. "Если те войны, которые были в 70-е годы, 90-е, 2000-е годы, они охватывали где-то около 4-5% общего потребления энергии, (...) сегодня, в рамках ближневосточного конфликта, это затрагивает минимум 20 млн б/с. Это тот объем нефти и нефтепродуктов, который ежедневно проходил еще 19 дней назад, через Ормузский пролив", - сказал он, отметив, что это почти 20% от существующего во всем мире потребления нефти и нефтепродуктов.

"А если брать мировую торговлю, она составляет примерно 70 млн б/с - 20 млн б/с, которые сегодня прекратили свою транспортировку на мировые рынки, поставку на мировые рынки, это примерно около трети мировой торговли", - подчеркнул Новак.

Вице-премьер РФ заметил, что проблема не только в дефиците энергоресурсов, но главное, что нарушены транспортные потоки - мир недополучает сжиженные углеводородные газы (СУГ), треть которых поставлялась с Ближнего Востока, "и сегодня этот поток закрыт", 20% мирового производства природного газа также не поставляется. "Это влияет на недостаток ресурсов для производства удобрений, в свою очередь, влияет на рост цен на электроэнергию, на уголь, на газ (...), дорожают удобрения, продовольствие. И это влияет на инфляцию, это влияет на экономику", - сказал Новак.

Вместе с тем, подчеркнул он, российские компании справляются с этими и прежними вызовами, включая западные санкции. "Нам удалось диверсифицировать направления поставок энергоресурсов - порядка 90% реализуется в дружественные страны. Мир все равно сбалансируется... в тех направлениях, где больше спрос, где более устойчивые связи", - сказал Новак, подчеркнув, однако, что в связи с более высокими транспортными расходами будут выше издержки.