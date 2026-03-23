В ЕС растут цены на энергоресурсы, но перебоев в снабжении нет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз затронут нынешним энергетическим кризисом, это выражается в высоких ценах на энергию, но при этом нет перебоев в снабжении стран ЕС, заявила на брифинге представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Конечно, ситуация нас беспокоит. И ситуация на международных рынках тоже. Но я вам напоминаю, что безопасность снабжения Европы не находится под угрозой", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать последствия от войны с Ираном для энергетики ЕС.

По ее словам, Евросоюз подготовился, так как извлек уроки из кризиса 2022 года и диверсифицировал источники своего снабжения. Как сказала Итконен, зависимость от импорта ископаемых энергоносителей теперь нельзя сравнивать с той, которая была до 2022 года. К тому же ЕС не импортирует нефть из Ирана, а в значительной степени пользуется импортом из США и Норвегии.

"Ныне есть законодательство, соответствующее реалиям рынка", - продолжила официальный представитель ЕК.

В пример она привела гибкость, предусмотренную регламентом, к которой государства-члены ЕС могут прибегать при заполнении газохранилищ или реагировании на требования рынка.

"И, наконец, у нас есть планы на среднюю и долгосрочную перспективу, направленные на обновление европейского энергетического рынка", - добавила Итконен.

Она напомнила о проектах ЕС, связанных с внедрением возобновляемых источников энергии и развитием ядерной энергетики, которые, как ожидают в ЕК, позволят "значительно снизить зависимость от ископаемого топлива".

"Это сделает нас менее уязвимыми от колебаний на международных рынках", - заявила Итконен.

Она также сообщила, что 26 марта в ЕК соберется специальная рабочая группа по газу.