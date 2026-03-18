ФРС повысила прогноз по инфляции в США на 2026 год

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз по инфляции в США (индекс PCE) на 2026 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%.

Прогноз инфляции на 2027 год повышен до 2,2% с 2,1%, на 2028 год - оставлен на уровне декабрьского прогноза в 2%, говорится в сообщении Федрезерва.

Американский ЦБ повысил прогноз роста ВВП США на 2026 год до 2,4% с 2,3%, на 2027 год - до 2,3% с 2%, на 2028 год - до 2,1% с 1,9%.

Регулятор сохранил прогноз безработицы в США на текущий год на уровне 4,4%. ФРС ожидает снижения безработицы до 4,3% в 2027 году (декабрьский прогноз - 4,2%) и до 4,2% в 2028 году (предыдущий прогноз 4,2%).

Медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,4% к концу 2026 года, то есть будет снижена лишь на 25 базисных пунктов. Аналогичный прогноз руководство американского ЦБ дало в декабре.

Прогноз для ставки на конец 2027 года составляет 3,1%, на конец 2028 года - также 3,1%. Оба показателя соответствуют декабрьскому прогнозу.

Опубликованный по итогам мартовского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки - показывает, что семеро из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее сохранения на текущем уровне 3,5-3,75%. Столько же членов руководства ФРС прогнозируют снижение ставки на 25 б.п. Два руководителя считают возможным уменьшение ставки по крайней мере на 50 б.п., еще двое - на 75 б.п. Один из руководителей прогнозирует уменьшение ставки на 100 б.п. в текущем году.