Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Средняя розничная цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года, продолжая подниматься на фоне затянувшегося военного конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), во вторник бензин стоил в среднем по стране $4,54 за галлон. Это ненамного ниже рекордно высокого уровня в $5,01 за галлон, зафиксированного в июне 2022 года.

Самое дорогое автомобильное топливо - в Калифорнии, где его стоимость уже превысила $6 за галлон. Быстро растут цены на Среднем Западе, в некоторых штатах достигнув отметки $5 за галлон.

По данным GasBuddy (сервис сравнения цен на АЗС), бензин во вторник в среднем по стране стоил $4,52 за галлон, в Калифорнии - $6,14 за галлон.

"Закрытие Ормузского пролива продолжает медленно подталкивать цены на нефть и бензин вверх, но мы также наблюдаем проблемы на НПЗ, которые усилили этот рост", - сказал аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан, имея ввиду приостановку работы на предприятии BP plc в штате Индиана на прошлой неделе. "Если Ормузский пролив не откроется, я ожидаю, что цены на бензин этим летом, вероятно, останутся выше $4,5 за галлон", - добавил он.

Высокие цены на бензин подпитывают инфляцию и ухудшают потребительские настроения. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал, что топливо подешевеет после окончания войны с Ираном, но чем дольше они остаются высокими, тем выше политический риск для Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре этого года, отмечают американские СМИ.

Цена бензина достигла $4 за галлон в середине марта и с тех пор не опускалась ниже этой отметки.

Запасы бензина в США находятся на самом низком уровне для этого времени года с 2014 года. Аналитики Morgan Stanley ожидают их дальнейшего сокращения летом, что указывает на возможность достижения исторических сезонных минимумов (ниже 200 млн баррелей). Фьючерсы на бензин, которые большую часть ближневосточного конфликта торговались около $3 за галлон, резко подорожали в последнюю неделю апреля, достигнув самого высокого уровня с июня 2022 года.

