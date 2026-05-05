Лагард призвала Европу сократить зависимость от импорта энергоносителей

Фото: Bruno Vincent/Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Взлет цен на нефть и газ в результате войны в Иране должен послужить для Европы сигналом о необходимости снизить зависимость от импорта энергоносителей, сказала на экологической конференции во Франкфурте глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Сейчас европейские страны обеспечивают порядка 60% своих потребностей в энергоносителях за счет зарубежных закупок, и такая ситуация является "явно неустойчивой", заявила она.

"Наблюдаемый сейчас рост стоимости энергоносителей является напоминанием о цене, которую мы платим за зависимость, - сказала Лагард. - Альтернативные источники энергии предоставляют наилучшие возможности для достижения целей по обеспечению энергетической безопасности, экологичности и доступности".

С учетом масштаба климатических и экологических рисков "ответных мер со стороны правительств и общества оказалось недостаточно", добавила глава ЕЦБ.

30 апреля регулятор сохранил основные процентные ставки на прежнем уровне, при этом совет управляющих ЕЦБ обсуждал различные варианты, в том числе повышение стоимости заимствований, на фоне растущих инфляционных рисков. В результате повышения цен на энергоносители инфляция в еврозоне в ближайшее время будет существенно выше целевого уровня в 2%, спрогнозировала тогда Лагард.

ЕЦБ Иран Кристин Лагард Европа
