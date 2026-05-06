Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.

Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, заявили в ведомстве

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 млрд рублей, в марте было недополучение на 234,3 млрд рублей. При этом ведомство не раскрыло свои данные по ожидаемым дополнительным нефтегазовым доходам мая. По расчетам аналитиков "Совкомбанка", они могут быть на уровне 323,6 млрд рублей.

Последний раз Минфин проводил покупку валюты и золота в июне прошлого года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции в рамках бюджетного правила, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей), соответственно.

ЦБ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая 2026 года по 4 июня 2026 года будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

ЦБ в последний раз осуществлял покупки валюты в рамках бюджетного правила в январе 2022 года, тогда он принял решение приостановить эти операции на фоне резкого ослабления курса рубля, которое 24 января приняло форму обвала. После этой даты, следует из данных ЦБ, покупки для Минфина больше не проводились. Всего с 14 января по 4 февраля 2022 года ЦБ должен был купить для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила валюту на 585,9 млрд рублей, по 36,6 млрд рублей.

Позже, в марте 2022 года, Минфин приостановил действие бюджетного правила до конца года. Операции возобновились с января 2023 года с продажи юаней. С этого момента Банк России, если и проводил операции для Минфина, то только продажи, даже в те месяцы, когда министерство переходило к покупкам валюты/золота, так как объем операций, определенных Минфином, всегда корректировался на определенную величину продаж.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.

Ведомство отмечало, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае. При этом Силуанов пояснял, что уровень мартовских продаж и апрельских покупок, по оценке Минфина, будет одинаковым. Он также сообщил, что в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета был сопоставим с недополучением таких доходов в марте - порядка 200 млрд рублей.

Решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле было принято в 2025 году.