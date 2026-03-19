Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,4%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги основной сессии на Мосбирже ростом на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent превысил $113 за баррель) и ожиданий смягчения монетарной политики Банка России 20 марта.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4% при смешанной динамике blue chips.

К 10:01 индекс МосБирживырос на 0,4% до 2883,31 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1092,69 пункта; лидируют в росте котировки "НОВАТЭКа" (+3%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Роснефти" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), но просели бумаги "Норникеля" (-1,1%), "Полюса" (-0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 19 марта, составляет 83,1359 рубля (+1,22 рубля).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%, до 3352,8 рубля), "Хэдхантера" (+0,2%), "Русала" (+0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка и "Т-страхования") в IV квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящаяся на акционеров без учета неконтрольной доли участия и эффектов инвестиций в "Яндекс") по МСФО на 41,3% - до 54,4 млрд рублей по сравнению с 38,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении группы. В 2025 году операционная чистая прибыль выросла на 42,5% - до 174,4 млрд рублей.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост операционной чистой прибыли в 2025 году на 38,7% - до 169,8 млрд рублей, в IV квартале - на 29,1% - до 49,7 млрд рублей.

Совет директоров "Т-Технологии" (T) рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 45 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 год, таким образом, достигнет 149 рублей, что на 20% выше, чем за 2024 год, и означает распределение 23% прибыли за год, сообщил глава совета директоров группы Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (+0,9%) 19 марта даст рекомендации по размеру дивидендов за 2025 год, говорится в сообщении кредитной организации.

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "ВК" (-0,6%), Сбербанка (-0,4% и -0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

По данным Росстата, инфляция с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта 2026 и 2025 годов следует, что годовая инфляция на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены производителей промышленных товаров в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщил в среду Росстат. Опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали повышение цен производителей в феврале на 1,0%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона возникла пауза. Трехсторонняя группа - на паузе, но работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвященной экономическим аспектам, продолжается. При этом, по словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи попытается протестировать отметку 2900 пунктов.

Целевым диапазоном для индекса МосБиржи в четверг выступит коридор 2840-2940 пунктов, ближайшее сопротивление находится на 2900 пунктах. Кроме компаний нефтегазового сектора, спрос может поддержать бумаги экспортеров удобрений. Под давлением могут находиться компании цветной металлургии ("Полюс", "НорНикель") - на рынке драгметаллов продолжается коррекционное снижение, что окажет давление на акции производителей, полагает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций поддержку бумагам оказывает оптимизм в энергетическом секторе, а также продолжающееся снижение курса рубля. Если на заседании в пятницу ЦБ решится на снижение ключевой ставки более чем на ожидаемые 50 базисных пунктов, то индекс МосБиржи при условии сохранения высоких цен на нефть может завершить неделю выше 2900 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, нефть Brent вышла вверх из локального боковика $100-105 за баррель и пошла на взлет, однако индекс МосБиржи заметно отстает в росте из-за недостатка свободных денег, поскольку основные доли инвестиционных портфелей продолжают оставаться в консервативных инструментах.

Нефть дорожает из-за опасений уменьшения ее поставок на мировой рынок уже не только из-за блокировки Ормузского пролива, но и атак на добывающие и перерабатывающие мощности в регионе, отметил аналитик.

Данные Росстата по инфляции не очень порадовали: с одной стороны, недельная инфляция по 10 марта выросла всего на 0,08% против 0,11% неделей ранее, с другой - годовая ускорила рост с 5,88% до 5,91%. Инфляционные ожидания населения в марте выросли с 13,1 до 13,4%, а наблюдаемая инфляция - с 14,5% до 15,6%. Эти данные говорят против снижения ставки ЦБ, однако рост нефти и ожидания резкого увеличения притока валютной выручки, что через курс рубля позитивно отразится на росте цен, нивелируют эти опасения. При такой нефти, скорее всего, ЦБ все-таки решится на снижение ставки на 0,5 п.п. Однако намного большее значение для рынка будет иметь не сам размер изменения ставки, а риторика регулятора, полагает Соколов.

Аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов также отмечает, что основную поддержку рынку акций оказывает выросшая нефть на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. Инвесторы делают ставку на акции экспортеров и энергетику, но высокая неопределенность относительно дальнейших геополитических событий ограничивает рост индекса МосБиржи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к рекордному скачку цен на нефть и удобрения (цены на последние с начала кризиса выросли на 30%, а дефицит составляет до 25%). США готовятся к возможному смягчению санкций против Венесуэлы для увеличения предложения нефти, а экспорт СПГ из Катара снизился, что поддерживает спрос на российский газ, отметил аналитик.

Российский рынок также ожидает заседания Банка России: консенсус-прогноз большинства аналитиков предполагает снижение ставки на 50 базисных пунктов, чему способствует замедление инфляции и охлаждение деловой активности в стране. Тем не менее внешние риски - как бюджетные, так и геополитические - сохраняют общий уровень волатильности повышенным. На дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в рамках восходящего ценового канала. При фиксации прибыли поддержкой выступит уровень 2850 пунктов, а ближайшее сопротивление по-прежнему находится на 2900 пунктах, считает Магомедов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,4-1,6% во главе с Dow после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

Федрезерв сохранил ставку в диапазоне 3,5-3,75% годовых, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Лишь один из руководителей ФРС - член совета управляющих Стивен Миран - высказался в пользу снижения ставки.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда в среду. Аналитики предполагали в среднем подъем на 0,3%, по данным Trading Economics. В январе показатель поднялся на 0,5%.

Повышение индекса PPI относительно февраля 2025 года составило 3,4% в годовом выражении, став самым существенным за год. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 2,9%, как и в январе.

В Азии утром в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,3%).

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Восемь из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение. Большинство аналитиков и экономистов прогнозировали, что ставка останется без изменения. При этом руководство ЦБ предупредило, что скачок цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может оказать повышающее давление на потребительскую инфляцию.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжили рост на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, цена Brent поднялась в район $113 за баррель.

К 10:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 5,7% до $113,45 за баррель (+3,8% в среду), апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 0,7% до $97 за баррель (+0,1% накануне).

QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Удар и возникший на месте пожар нанесли "серьезный ущерб" предприятию.

Саудовская Аравия сообщила о перехвате и уничтожении баллистических ракет, запущенных в сторону Эр-Рияда, а также о пресечении атаки беспилотника на газовый объект.

Власти ОАЭ заявили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. "Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.