Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный энергетический кризис привел к росту цен на топливо на бирже, но правительство РФ имеет все меры регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов, считает президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.

Он подчеркнул, что ухудшение ситуации на мировых энергорынках из-за геополитики привело к тому, что в России цены на топливо начали повышаться раньше традиционного начала сезона спроса. "По разным причинам, независимо от нас, цены выросли, поскольку растет экспорт, растет экспортная альтернатива. Пока это происходит в пределах демпфера и все демпфирующие механизмы работают. Но если так пойдет дальше, то в период повышенного спроса, конечно, нужно будет вводить такие меры, как запрет на экспорт бензина. А также другие чисто биржевые и государственные меры защиты внутреннего рынка, чтобы потребители не пострадали", - сказал он.

"Правительство понимает всю ситуацию, проводилась серия совещаний. Все факторы разложены по полочкам, есть уже проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие инструменты, чтобы погасить кризисные проблемы и уменьшить волатильность. Я думаю, что все они в этом году так или иначе будут применены", - добавил он.