Поиск

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный энергетический кризис привел к росту цен на топливо на бирже, но правительство РФ имеет все меры регулирования внутреннего рынка нефтепродуктов, считает президент Петербургской биржи Игорь Артемьев.

Он подчеркнул, что ухудшение ситуации на мировых энергорынках из-за геополитики привело к тому, что в России цены на топливо начали повышаться раньше традиционного начала сезона спроса. "По разным причинам, независимо от нас, цены выросли, поскольку растет экспорт, растет экспортная альтернатива. Пока это происходит в пределах демпфера и все демпфирующие механизмы работают. Но если так пойдет дальше, то в период повышенного спроса, конечно, нужно будет вводить такие меры, как запрет на экспорт бензина. А также другие чисто биржевые и государственные меры защиты внутреннего рынка, чтобы потребители не пострадали", - сказал он.

"Правительство понимает всю ситуацию, проводилась серия совещаний. Все факторы разложены по полочкам, есть уже проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие инструменты, чтобы погасить кризисные проблемы и уменьшить волатильность. Я думаю, что все они в этом году так или иначе будут применены", - добавил он.

Петербургская биржа Игорь Артемьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сборы с авиакомпаний на капремонт аэродромов в РФ в 2025 году превысили 13,5 млрд рублей

ЦБ ждет точечных правок в проект о реформе контроля за инсайдом ко II чтению после обсуждений с рынком

РСТ отметил снижение цен в отелях многих регионов России

Цена Brent поднялась выше $119 за баррель на новостях об атаке на саудовский НПЗ

Кремль отметил дестабилизацию на глобальном энергорынке в результате войны с Ираном

Юань поднялся выше 12,5 руб. впервые с 17 февраля 2025 года

Volga летом планирует начать продажи флагманского кроссовера K50

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 891 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 466 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
