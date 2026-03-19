Рынок акций РФ завершил день снижением индексов из-за нефти и подешевевших металлов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил основных торги в четверг снижением индексов на фоне забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на нефть Brent вернулся ниже $111 за баррель после локального взлета выше $118 за баррель) и упавших металлов, фактором поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу. Индекс МосБиржи просел ниже 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2868,99 пункта (-0,1%, максимум дня - 2892,95 пункта), индекс РТС на фоне ослабления рубля упал до 1065,32 пункта (-2,1%); лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (-4,6%), "ВК" (-3,2%), "Полюса" (-2,8%) и "Русала" (-2,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 марта, составил 84,8379 руб. (+1,71 рубля).

Подешевели также акции ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Озона" (-2,2%), АФК "Система" (-1,7%), "Норникеля" (-1,6%), "Яндекса" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,3% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%, до 3326 рублей), "МТС" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" в IV квартале 2025 года увеличило операционную чистую прибыль (приходящаяся на акционеров без учета неконтрольной доли участия и эффектов инвестиций в "Яндекс") по МСФО на 41,3% - до 54,4 млрд рублей по сравнению с 38,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении группы. В 2025 году операционная чистая прибыль выросла на 42,5% - до 174,4 млрд рублей.

Результат оказался выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост операционной чистой прибыли в 2025 году на 38,7% - до 169,8 млрд рублей, в IV квартале - на 29,1% - до 49,7 млрд рублей.

Совет директоров "Т-Технологии" рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 45 рублей на одну акцию, говорится в сообщении группы. Общий размер дивидендов на акцию за весь 2025 год, таким образом, достигнет 149 рублей, что на 20% выше, чем за 2024 год, и означает распределение 23% прибыли за год, сообщил глава совета директоров группы Алексей Малиновский, слова которого приведены в сообщении.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,4%), "ФосАгро" (+2,1%), "АЛРОСА" (+2%), "Татнефти" (+1,6%), "Газпрома" (+1,3%), "Роснефти" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "ММК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,2% "префы").

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" (+0,3%) 19 марта даст рекомендации по размеру дивидендов за 2025 год, говорится в сообщении кредитной организации.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). С начала месяца рост цен к 16 марта составил 0,22%, с начала года - 2,59%.

Исходя из данных за 16 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 марта ускорилась до 5,91% с 5,88% на 10 марта (также 5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 5,79% с 5,84% на 10 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

В Кремле надеются, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины будет проведен, как только будут согласованы графики всех трех сторон, и в первую очередь американской.

"Это ситуативная пауза по понятным причинам. Поэтому, как только будет возможность, как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше уделить внимание украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, как долго может продлиться пауза в переговорном процессе Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона.

Также Песков заявил, что Россия наравне со всем миром переживает последствия дестабилизации мировых энергетических рынков в результате военных ударов по Ирану. Песков отметил, что Россия уже давно на различных уровнях, в том числе высшем, предупреждала о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), минусуют Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,8-2,5%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,7-0,9%).

Федеральная резервная система накануне ожидаемо сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером Пауэлл на пресс-конференции подтвердил неопределенность, которую война в Иране создает для экономических перспектив.

ФРС также повысила прогноз инфляции в США в 2026 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%, в 2027 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка роста ВВП в этом году была улучшена до 2,4% с 2,3%, в следующем году - до 2,3% с 2%.

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Также ожидаемо не стали менять ключевые ставки Банк Англии (3,75% годовых) и Европейский ЦБ (2-2,4% годовых). ЕЦБ при этом повысил прогноз инфляции в 2026 году до 2,6% с прежней оценки в 1,9% в связи с возросшими рисками инфляции из-за ближневосточного конфликта; также регулятор понизил прогнозную оценку роста ВВП до 0,9% с 1,2%.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены замедлили рост, подогретый ранее ударами Ирана по объектам энергетической инфраструктуры стран Персидского залива; цена фьючерса на Brent днем локально поднималась выше $118,7 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $110,88 за баррель (+3,3% и +3,8% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $100,69 за баррель (+4,6% и +0,1% накануне).

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило в официальном аккаунте в соцсети Х, что беспилотник ударил по крупнейшему НПЗ Саудовской Аравии SAMREF в порту Янбу на побережье Красного моря.

Ранее в четверг госинформагентство Кувейта сообщило об атаках беспилотников на два НПЗ Kuwait Petroleum, вызвавших пожар на обоих объектах.

Накануне QatarEnergy объявила, что ракетная атака на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа, нанесла "серьезный ущерб" предприятию.

Власти ОАЭ сообщили об инцидентах на газовых объектах в Хабшане и на нефтяном месторождении Bab, вызванных падением обломков перехваченных ракет. Комплекс в Хабшане, которым управляет госкомпания ADNOC, является одним из крупнейших предприятий по переработке газа в мире. Операции там были остановлены в результате инцидента.

В среду стало известно, что ВВС Израиля нанесли удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана, в том числе по месторождению "Южный Парс" и связанной с ним инфраструктуре. Тегеран пообещал ответить на это атакой по энергетическим объектам Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

"Северное/Южный Парс" - крупнейшее месторождение природного газа в мире, Северное находится во владении Катара. "Южный Парс" - ключевой источник поставок энергоресурсов для Турции.

Спред в ценах на нефть Brent и WTI на закрытие рынка в среду достиг максимума за 11 лет. Это связано как с высвобождением Штатами нефти из стратегических резервов, так и с ростом стоимости транспортировки нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились в четверг акции ПАО "Лензолото" (-6,7% и -5,6% "префы"), "ВИ.ру" (-4,9%), ПАО "Бурятзолото" (-4,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-3,8% и -6,5% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-3,6%), ПАО "Евротранс" (-3,5%).

Выросли в четверг акции ПАО "АПРИ" (+21,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,8% и +9,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9,8% и +9,9% "префы"), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+9,8%), ПАО "Европейская электротехника" (+9,1%), "ИК Русс-Инвест" (+7,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+5,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 115,23 млрд рублей (из них 17,69 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 13,55 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 12,54 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").