СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию, сообщила компания.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 264 рубля.

Собранию акционеров будет предложено установить 4 мая 2026 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.

НК выплачивает дивиденды дважды в год. Базой для выплат акционерам служит показатель скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на выплаты должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 287 млрд рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года составили 397 рублей на одну обыкновенную акцию. За аналогичный период 2024 компания выплатила 514 руб./акция. Суммарный дивиденд за 2025 год составит 675 руб., за 2024 год этот показатель составил 1055 руб./АО.

По итогам 2025 года компания отчиталась об убытке в 1,06 трлн руб.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.

Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

 Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше

Brent подешевела до $107,32 за баррель

 Brent подешевела до $107,32 за баррель

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

 Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

 В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

 Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

 McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

 Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 916 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8730 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
