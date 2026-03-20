СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию, сообщила компания.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 264 рубля.

Собранию акционеров будет предложено установить 4 мая 2026 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.

НК выплачивает дивиденды дважды в год. Базой для выплат акционерам служит показатель скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF). Согласно дивидендной политике компании, на выплаты должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 287 млрд рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года составили 397 рублей на одну обыкновенную акцию. За аналогичный период 2024 компания выплатила 514 руб./акция. Суммарный дивиденд за 2025 год составит 675 руб., за 2024 год этот показатель составил 1055 руб./АО.

По итогам 2025 года компания отчиталась об убытке в 1,06 трлн руб.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.