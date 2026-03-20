Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 г. составил 1,06 трлн руб.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистый убыток "ЛУКОЙЛа" по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году составил 1,06 трлн рублей, говорится в отчете компании.

Годом ранее НК отчиталась о прибыли в 851,5 млрд руб.

Выручка от продолжающейся деятельности в прошлом году снизилась на 15%, до 3,768 трлн руб., операционная прибыль упала в два раза, до 526,646 млрд руб. Прибыль до налога на прибыль зафиксирована в 5 раз меньше показателя 2024 года - 291,317 млрд руб. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 96,652 млрд руб. по сравнению с 794,407 млрд руб. годом ранее.

Компания поясняет, что прекращенная деятельность включает деятельность и потоки денежных средств, которые могут быть четко обособлены операционно и для целей финансовой отчетности от остальной деятельности группы. "Прекращенная деятельность может быть отдельным значительным направлением деятельности или географическим районом ведения операций, сегментом деятельности, дочерней компанией или группой активов", - говорится в отчете.

Согласно отчету, группа LUKOIL International GmbH (LIG) представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент "За рубежом").

Капитальные затраты в прошлом году практически не изменились и составили 774,550 млрд руб.

По состоянию на конец 2025 года группа признала убыток от обесценения основных средств в общей сумме 204 млрд руб., из которых 203,5 млрд руб. относятся к активам разведки и добычи в России. Также в связи с улучшением экономических параметров компания отразила восстановление ранее признанного обесценения в размере 6 млрд руб., которые относятся к активам переработки, торговли и сбыта в РФ. Для целей проведения теста на обесценение на 31 декабря 2025 года были использованы следующие цены нефти сортов Brent и Urals соответственно: $66 и $51 за баррель в 2026 году, $68 и $58 - в 2027 году и $70 и $63 начиная с 2028 года.

В прошлом году вознаграждение ключевому управленческому персоналу, к которому отнесены члены совета директоров и топ-менеджмент, включая заработную плату, премии и прочие выплаты, снизилось в два раза, до 7,469 млрд руб.

