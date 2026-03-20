Годовое заседание общего собрания акционеров компании "ЛУКОЙЛ" пройдет 23 апреля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" принял решение о проведении 23 апреля годового заседания общего собрания акционеров компании, участие в котором возможно как путем присутствия и голосования в месте его проведения, так и путем заочного голосования, сообщила НК.

Датой определения лиц, имеющих право на участие в собрании, определено 30 марта 2026 года.

В повестку дня собрания включены пять вопросов, в частности, вопрос об утверждении годового отчета ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2025 года.