ФРС отметила рекордный рост благосостояния американцев из-за роста цен на акции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец декабря 2025 года составляла $184,1 трлн, увеличившись за три месяца на $2,2 трлн, по данным Федеральной резервной системы.

Показатель обновил исторический максимум.

Цена акций, находящихся во владении американцев, за прошедший квартал выросла на $1,6 трлн - до $67,8 трлн, долговых ценных бумаг - на $200 млрд, до $12,1 трлн. Этот подъем более чем компенсировал снижение стоимости недвижимости, которая подешевела примерно на $400 млрд - до $47,9 трлн.

Совокупный долг домохозяйств и некоммерческих организаций в октябре-декабре составлял $21,5 трлн против $21,3 трлн кварталом ранее. Задолженность по ипотеке выросла до $13,8 трлн с $13,7 трлн, по потребительским кредитам - до $5,1 трлн с $5 трлн.