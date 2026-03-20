ФРС отметила рекордный рост благосостояния американцев из-за роста цен на акции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец декабря 2025 года составляла $184,1 трлн, увеличившись за три месяца на $2,2 трлн, по данным Федеральной резервной системы.

Показатель обновил исторический максимум.

Цена акций, находящихся во владении американцев, за прошедший квартал выросла на $1,6 трлн - до $67,8 трлн, долговых ценных бумаг - на $200 млрд, до $12,1 трлн. Этот подъем более чем компенсировал снижение стоимости недвижимости, которая подешевела примерно на $400 млрд - до $47,9 трлн.

Совокупный долг домохозяйств и некоммерческих организаций в октябре-декабре составлял $21,5 трлн против $21,3 трлн кварталом ранее. Задолженность по ипотеке выросла до $13,8 трлн с $13,7 трлн, по потребительским кредитам - до $5,1 трлн с $5 трлн.

США ФРС
Саудовская Аравия утром перехватила более 20 иранских беспилотников

СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды за 2025 г. в размере 278 руб./акция

В Эр-Рияде не исключили подорожания нефти до $180 за баррель и выше

Brent подешевела до $107,32 за баррель

Европейские фондовые индексы в четверг потеряли более 2% на итогах заседаний ЕЦБ и Банка Англии

В Минэнерго заявили, что вопрос запрета экспорта бензина сейчас остро не стоит

Золото падает на 6%, серебро - на 13%, алюминий опустился ниже $3300 за тонну

Минфин предложил новый вариант поэтапного повышения НДС на импортные товары

McDonald's второй год подряд стал самым дорогим ресторанным брендом мира

Глава Петербургской биржи считает, что цены на бирже растут из-за внешних факторов

