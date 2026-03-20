Китай в январе-феврале увеличил закупки пшеницы у России в 4,7 раза

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Китай в январе-феврале 2026 года импортировал из России пшеницы на $5,98 млн, что в 4,7 раза больше, чем годом ранее ($1,27 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В феврале закупки снизились до $704,6 тысячи с $878 тысяч годом ранее.

Число поставщиков пшеницы в Китай в январе-феврале сократилось до шести с восьми год назад. Наиболее крупными были Канада (на $196,8 млн), Австралия (на $147,7 млн). Показатель России четвертый после США ($18,9 млн).

В 2025 году Китай импортировал из России пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн).

Поставки российского ячменя в КНР в январе-феврале увеличились до $42,1 млн с $25,7 млн годом ранее (рост в 1,6 раза). В феврале - до $19,9 млн с $11,3 млн в феврале прошлого года.

В январе-феврале Китай закупал ячмень в шести странах, Россия заняла третье место после Австралии (на $443,6 млн) и Канады (на $51,1 млн).

В 2025 году Россия снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. Россия добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, в январе-феврале Россия экспортировала на китайский рынок кукурузы на $36,6 млн, что почти в три раза больше, чем год назад (на $12,7 млн). В феврале поставки выросли до $11,5 млн с $4,8 млн в феврале 2025 года.

Всего в январе-феврале Китай закупал кукурузу в 10 странах (в 13 - в январе-феврале 2025 года). Россия сохранила второе место после Бразилии ($85,8 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.