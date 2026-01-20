Поиск

Китай в 2025 году снизил закупки пшеницы в России в 6,3 раза

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году импортировал пшеницы из России на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В декабре 2025 года закупки снизились до $2,5 млн с $4,6 млн в ноябре, но в годовом выражении они выросли в 3,2 раза ($786,2 тыс. в декабре 2024 года).

В 2025 году Китай импортировал пшеницу из 8 стран. Больше всего ее было поставлено из Канады - на $821,1 млн и Австралии - на $290,7 млн.

В 2025 году Россия снизила поставки в Китай и ячменя - до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году. В декабре экспортная выручка составила $14,8 млн против $20,2 млн в ноябре. Но по сравнению с декабрем 2024 года ($9,3 млн) она выросла почти в 1,6 раза.

В числе крупных поставщиков ячменя в Китай в 2025 году были Австралия (на $1,5 млрд), Канада (на $430,9 млн) и Аргентина (на $161,1 млн).

Россия сейчас может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. Россия добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

В то же время экспорт российской кукурузы в Китай растет. В 2025 году он увеличился в три раза, до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году. В декабре на китайский рынок этого зерна было поставлено на $26,5 млн против $7,4 млн годом ранее.

Годовой российский показатель оказался вторым после Бразилии, экспортная выручка которой от поставок кукурузы в Китай составила $411,2 млн.

