Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и ждет снижения устойчивой инфляции вблизи 4% во втором полугодии, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров ЦБ по ДКП.

В 2027 году и далее годовая инфляция, по прогнозам регулятора, будет находиться на цели.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7% после 5% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 16 марта составила 5,9%.

"В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год", - говорится в релизе ЦБ.

Инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.