Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5% и ждет снижения устойчивой инфляции вблизи 4% во втором полугодии, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров ЦБ по ДКП.

В 2027 году и далее годовая инфляция, по прогнозам регулятора, будет находиться на цели.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 10,2% в пересчете на год после 4,4% в четвертом квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем составил 7% после 5% в предыдущем квартале. Годовая инфляция по оценке на 16 марта составила 5,9%.

"В феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4-5% в пересчете на год", - говорится в релизе ЦБ.

Инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Хроника 07 июня 2024 года – 20 марта 2026 года Инфляция в России
Источник сообщил, что "Газпром" в 2025 г. добыл 405 млрд куб. м газа

Иран возобновил поставки газа в Ирак

Загрузка ММК упала до 60%, инвестпрограмма практически полностью остановлена

В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

 В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

 Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

 На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 960 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8744 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
