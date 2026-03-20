ЦБ РФ отметил значимый рост неопределенности со стороны внешних условий

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Неопределенность со стороны внешних условий значимо выросла, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отмечает Банк России.

ЦБ скорректировал набор проинфляционных рисков, поменял местами оценку рисков со стороны внутренних и внешних факторов, выведя последние на первый план. Основные риски, по мнению регулятора, связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности, а также с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями.

Оценка дезинфляционных рисков не изменилась - они связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

