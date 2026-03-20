Внешняя неопределенность помешала руководству ЦБ активнее обсуждать снижение ставки на 100 б.п.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 20 марта более активно обсуждал бы снижение ставки на 100 базисных пунктов, если бы не возросшая внешняя неопределенность, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Фактор тем не менее действительно важный, внешних условий, повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня у нас более активно обсуждалось бы снижение ставки на 1 процентный пункт", - сказала Набиуллина.

ЦБ решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Иран вывел из строя 17% мощностей Катара по производству СПГ

