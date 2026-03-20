Внешняя неопределенность помешала руководству ЦБ активнее обсуждать снижение ставки на 100 б.п.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 20 марта более активно обсуждал бы снижение ставки на 100 базисных пунктов, если бы не возросшая внешняя неопределенность, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Фактор тем не менее действительно важный, внешних условий, повышает неопределенность. Если бы этого фактора не было, то, наверное, сегодня у нас более активно обсуждалось бы снижение ставки на 1 процентный пункт", - сказала Набиуллина.

ЦБ решил снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - с 15,5% до 15%, повторив шаг трех предыдущих заседаний.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля