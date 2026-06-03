Минэкономразвития отметило рост ВВП РФ в апреле на 1,3% в годовом выражении

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в апреле 2026 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,3% в годовом выражении после роста на 1,9% в марте (оценка уточнена с 1,8%), снижения на 1,0% в феврале (оценка уточнена с 1,1%) и сокращения на 1,7% в январе (оценка уточнена с 1,8%), говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-апрель 2026 года ВВП РФ, по оценке министерства, увеличился на 0,2% в годовом выражении.

Минэкономразвития ранее отмечало, что спад в первые два месяца года во многом объяснялся календарным фактором (в феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года).

С исключением сезонного фактора ВВП РФ в апреле, по оценке Минэкономразвития, снизился на 0,5%.

"По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2026 года рост ВВП продолжился - на 1,3% г/г после 1,9% г/г в марте. С исключением сезонного фактора динамика ВВП составила минус 0,5% м/м. В результате по итогам 4 месяцев 2026 года экономика в целом выросла на 0,2% г/г", - говорится в докладе.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в 2025 году составил 1,0% после увеличения на 4,9% в 2024 году.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской версии прогноза.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,8%.