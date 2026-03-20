Кабмин РФ одобрил расширение территории ОЭЗ "Усть-Луга" и "Технополис Москва"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Одобрено расширение территории ОЭЗ "Усть-Луга" и "Технополис Москва", сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам заседания межведомственной рабочей группы по особым экономическим зонам, которое провел вице-премьер Александр Новак.

Были одобрены предложения по увеличению площадей обеих зон: для ОЭЗ "Технополис Москва" за счет включения новых площадок "Красная Пахра", "Руднево" и "Печатники", для "Усть-Луга" - за счет присоединения земельных участков Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Сейчас на территории "Технополис Москва", функционирующей с 2005 года, сформированы кластеры фотоники, фармацевтики, микроэлектроники, электромобилестроения и беспилотных авиасистем. Зарегистрировано 126 резидентов, общий объем инвестиций превысил 252 млрд рублей. Количество рабочих мест на данный момент составляет более 21 тыс.

"Усть-Луга", созданная в 2022 году для реализации масштабного проекта по переработке этансодержащего газа, также демонстрирует высокую эффективность. Резидентами зоны вложено рекордное количество инвестиций - 1,6 трлн рублей, создано почти 2 тыс. рабочих мест.

"В 2025 году был зарегистрирован 231 новый резидент, объем инвестиций превысил 1 трлн рублей. Это говорит о том, что ОЭЗ остаются одним из наиболее эффективных механизмов поддержки предпринимательства и развития региональных экономик. Расширение инфраструктуры зон позволит привлечь новые технологические проекты, создать дополнительные рабочие места и повысить конкурентоспособность российской экономики в глобальном масштабе", - приведена в релизе цитата Новака.

В Усть-Луге при участии "Газпрома" создается Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). В состав проекта входят газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа, объекты транспортной инфраструктуры, комплекс по производству по производству полиэтилена. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Объем переработки газа составит 45 млрд куб. м ежегодно.