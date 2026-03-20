Крупнейшие банки РФ в стресс-сценарии потеряют 2,6 п.п. достаточности капитала

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Результаты надзорного стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,6 п.п., до 9,3%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России.

В 2025 году регулятор провел ежегодное надзорное стресс-тестирование банков по методу bottom-up, когда кредитные организации рассчитывают стресс-тесты самостоятельно с использованием собственных моделей прогнозирования по единому стресс-сценарию. Банк России осуществляет их проверку, корректировку и свод результатов.

Исследование охватывало 22 крупнейших банка, включая все системно значимые кредитные организации (СЗКО). В качестве сценария использовались предпосылки и параметры стрессового сценария "Рисковый (Глобальный кризис)" из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. Предпосылки сценария предусматривали в том числе существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на РФ.

В фокусе внимания был детальный анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банков. По результатам был оценен потенциальный объем досоздания резервов под возможные потери в стрессе по крупнейшим заемщикам. Результаты стресс-теста показали, что накопленный банками запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери: достаточность капитала может снизиться в совокупности на 2,6 п.п., но в целом сохранится на уровне, превышающем минимальное значение норматива (9,3% по итогам стресса).

В целях контроля различных видов рисков Банк России проводил регулярную оценку активов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Проведен анализ 558 крупнейших заемщиков и групп компаний, совокупная долговая нагрузка которых с учетом связанных компаний составляет более 69 трлн рублей. В рамках оценки кредитного риска заемщиков массового сегмента Банк России проанализировал более 10,3 тыс. ссуд и гарантий юридических лиц объемом более 3,3 трлн рублей. Подготовлено 81 заключение с оценкой розничных кредитных портфелей общим объемом более 8,3 трлн рублей (около 25 млн ссуд), включающих в том числе анализ 219 внутренних нормативных документов кредитных организаций