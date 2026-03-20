Крупнейшие банки РФ в стресс-сценарии потеряют 2,6 п.п. достаточности капитала

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Результаты надзорного стресс-тестирования 22 банков РФ на основе рискового сценария ЦБ показали снижение их достаточности капитала на 2,6 п.п., до 9,3%, что выше минимального значения норматива, говорится в годовом отчете Банка России.

В 2025 году регулятор провел ежегодное надзорное стресс-тестирование банков по методу bottom-up, когда кредитные организации рассчитывают стресс-тесты самостоятельно с использованием собственных моделей прогнозирования по единому стресс-сценарию. Банк России осуществляет их проверку, корректировку и свод результатов.

Исследование охватывало 22 крупнейших банка, включая все системно значимые кредитные организации (СЗКО). В качестве сценария использовались предпосылки и параметры стрессового сценария "Рисковый (Глобальный кризис)" из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. Предпосылки сценария предусматривали в том числе существенное ухудшение состояния мировой экономики и усиление санкционного давления на РФ.

В фокусе внимания был детальный анализ кредитного риска по крупнейшим заемщикам банков. По результатам был оценен потенциальный объем досоздания резервов под возможные потери в стрессе по крупнейшим заемщикам. Результаты стресс-теста показали, что накопленный банками запас капитала позволяет большинству из них в значительной степени покрыть стрессовые потери: достаточность капитала может снизиться в совокупности на 2,6 п.п., но в целом сохранится на уровне, превышающем минимальное значение норматива (9,3% по итогам стресса).

В целях контроля различных видов рисков Банк России проводил регулярную оценку активов кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Проведен анализ 558 крупнейших заемщиков и групп компаний, совокупная долговая нагрузка которых с учетом связанных компаний составляет более 69 трлн рублей. В рамках оценки кредитного риска заемщиков массового сегмента Банк России проанализировал более 10,3 тыс. ссуд и гарантий юридических лиц объемом более 3,3 трлн рублей. Подготовлено 81 заключение с оценкой розничных кредитных портфелей общим объемом более 8,3 трлн рублей (около 25 млн ссуд), включающих в том числе анализ 219 внутренних нормативных документов кредитных организаций

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

 На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

 Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

 Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });