Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ

Неделю рынок акций закрыл в минусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне возросшей волатильности на товарно-сырьевых рынках (к вечеру подешевели металлы, нефть Brent превысила $109 за баррель) и нейтральной реакции инвесторов на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2865 пунктов после локального роста к 2890 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2864,89 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления официального курса рубля подрос до 1074,43 пункта (+0,9%). Лидерами снижения выступили акции "ВК" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,6%), подорожали бумаги "Полюса" (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составил 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-4,7% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 3,77 рубля.

