Рынок акций РФ в пятницу консолидировался на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ

Неделю рынок акций закрыл в минусе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне возросшей волатильности на товарно-сырьевых рынках (к вечеру подешевели металлы, нефть Brent превысила $109 за баррель) и нейтральной реакции инвесторов на ожидаемое решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,0% годовых). Индекс МосБиржи завершил день ниже 2865 пунктов после локального роста к 2890 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2864,89 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления официального курса рубля подрос до 1074,43 пункта (+0,9%). Лидерами снижения выступили акции "ВК" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "АЛРОСА" (-1,6%), подорожали бумаги "Полюса" (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составил 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-4,7% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 3,77 рубля.

Нефть Brent подорожала до $110 за баррель

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

На заседании ЦБ в пятницу широкий консенсус сложился вокруг снижения ставки на 50 б.п.

Глава ЦБ заявила, что война с Ираном чревата ростом издержек в мировой экономике

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Руководители ЕЦБ обеспокоены рисками инфляции, банки ждут роста ставок

Котировки Brent вернулись к росту и находятся у $109,5 за баррель

Минэкономразвития считает позитивным сигналом седьмое подряд снижение ставки ЦБ

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });