ЦБ отметил снижение объемов подозрительных операций в 2025 году на 19%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Объемы подозрительных операций в 2025 году снизились на 19%, до 72,6 млрд руб., с 90 млрд руб. в 2024 году, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.

Объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) благодаря платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) снизились почти в два раза по сравнению с 2024 годом - до 3,6 млрд руб. Объем обналичивания в торгово-розничном и туристическом секторах снизился на 18% до 16,4 млрд руб.

ЗСК из более 8 млн российских юрлиц и ИП 97,2% относит к низкому уровню риска, 1,9% - к среднему, 0,9% - к высокому, по данным на 31 декабря 2025 года.

Платформа заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. При этом информация ЗСК является для банков вспомогательной, они оценивают своих клиентов самостоятельно.

Кредитные организации с момента запуска сервиса ограничили операции по счетам 182 тыс. недобросовестных субъектов, говорится в отчете.