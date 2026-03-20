ЦБ РФ в 2025 году получил 185 млрд рублей убытка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2025 году получил 184,8 млрд рублей убытка против 199,5 млрд рублей прибыли в 2024 году, следует из годового отчета ЦБ.

Убыток ЦБ объясняет уменьшение процентных доходов от операций рефинансирования при сохранении процентных расходов по операциям абсорбирования примерно на прежнем уровне.

Процентные доходы ЦБ в 2025 году снизились на 35,4% до 801,8 млрд рублей, процентные расходы - на 2,9% до 806,1 млрд рублей.

В целом доходы Банка России в 2025 году сократились на 31,7% до 942,2 млрд рублей, расходы - на 4,5% до 1,127 трлн рублей.

"Финансовый результат формировался в условиях сокращения суммарного объема рефинансирования кредитных организаций за 2025 год, а также снижения доли кредитов в рамках основного механизма предоставления ликвидности, предоставляемых по более высокой ставке, в общем объеме рефинансирования", - отмечает ЦБ.

Чистые доходы ЦБ от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами в 2025 году сократились на 31,7% - до 72,3 млрд рублей.

Банк России в 2025 году увеличил расходы на содержание служащих на 4,4% - до 160,5 млрд рублей.

Среднесписочная численность сотрудников Банка России в 2025 году уменьшилась на 3 тыс. 564 человека (8%) и составила 40,206 тыс. служащих.

Капитальные вложения Банка России в строительство (реконструкцию) и материально-техническое обеспечение объектов недвижимости в 2025 году сократились на 56,7 млрд рублей - до 22 млрд рублей.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });