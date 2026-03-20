Поиск

РФ за два месяца увеличила выручку от экспорта говядины в Китай в 2 раза почти до $27 млн

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе-феврале экспортировала в Китай замороженной говядины на $26,9 млн против $13,2 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В феврале 2026 года этого мяса было поставлено на $14 млн, что в 2,2 раза больше, чем в феврале прошлого года ($6,5 млн).

В январе-феврале Китай закупал говядину в 15 странах, год назад их было 20. Недосягаемым лидером остается Бразилия, которая за два месяца поставила на китайский рынок этого мяса на $2,08 млрд. Затем следуют Аргентина - на $457,2 млн и Австралия - на $455,6 млн.

В 2025 году выручка РФ от экспорта замороженной говядины в Китай выросла до $100,2 млн с $86,6 млн в 2024 году.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });