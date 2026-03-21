Лавров заявил, что США вытесняют Россию со всех энергорынков

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США вытесняют Россию со всех энергетических мировых рынков, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Когда наши американские коллеги нам говорят: давайте Украину сейчас урегулируем (причем мы к этому были готовы еще на Аляске, теперь они начинают "колебаться"), посмотрите еще, где можно сделать уступки, и потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы. Параллельно происходит то, что я сейчас вам описал. Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков", - сказал Лавров в интервью для программы "Вспомнить все" с Леонидом Млечиным. Фрагменты интервью размещены в субботу на сайте внешнеполититческого ведомства.

По словам главы МИД, у США - "доктрина доминирования на мировых энергетических рынках".

"Под санкции попали ПАО "Лукойл", ГК "Роснефть". Это уже первые крупные санкции администрации (президента США) Дональда Трампа, а не байденовское наследие", - сказал Лавров.

Кроме того, отметил глава внешнеполитического ведомства, "США приветствовали и приветствуют то, что Россию маргинализируют на европейских энергетических рынках".

"В Сербии вытесняют. Это уже американцы свой вклад вносят. Джозеф Байден начал, а Трамп заканчивает. Это открытая претензия на энергетическое доминирование во всем мире, во всех регионах", - пояснил министр.

После вытеснения с рынков, указал Лавров, "останется только наша собственная территория".

"Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать", - сказал глава МИД.

"Это необычная ситуация - возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений. Было сказано прямо - интересы Соединенных Штатов превалируют над любыми международными договоренностями", - заключил Лавров.