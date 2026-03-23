Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs повысили прогнозы для цен на нефть марок Brent и WTI на 2026 год на фоне сокращения поставок топлива из стран Персидского залива.

Прогноз средней стоимости Brent на текущий год повышен до $85 с $77 за баррель, WTI - до $79 c $72 за баррель.

Goldman исходит из предположения, что транспортировка нефти через Ормузский пролив составит всего 5% от обычного объема в течение шести недель, после чего будет восстанавливаться в течение месяца. В результате мировой рынок недополучит порядка 800 млн баррелей.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 22 марта заявил, что Штаты нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран в ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив.

По мнению аналитиков Goldman, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а на пике может достигать $135 за баррель.

Сейчас они оценивают сокращение добычи нефти на Ближнем Востоке в 11 млн баррелей в сутки. Дефицит может вырасти до 17 млн б/с, полагают эксперты.

Goldman Sachs Brent США Дональд Трамп WTI Ормузский пролив
