Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основных торгов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent превысил $113 за баррель) из-за военных действий на Ближнем Востоке, негативной динамики внешних фондовых площадок и металлов, а также продолжающейся паузы в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2869,08 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1076,0 пункта (+0,2%); лидируют в росте акции "ФосАгро" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Газпрома" (+1,8%), но подешевели бумаги "Эн+ груп" (-3,7%), "ММК" (-3,1%), "Полюса" (-3,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составляет 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Татнефти" (+0,4%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-2,9%), "Норникеля" (-2,2%), "Русала" (-1,9%), "НЛМК" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги ВТБ (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, что убийство лидеров Ирана будет иметь очень глубокие последствия, а военные действия против Ирана ведут к сплочению населения этой страны вокруг ее руководства. Он отметил, что пока ситуация не демонстрирует позитивных изменений, поэтому вряд ли можно прогнозировать, как она будет развиваться дальше.

Также Песков отметил, что в Европе на первый план вышла проблема с оплатой по счетам за газ, бензин и свет. "Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать", - сказал Песков "Вестям".

Говоря о попытках Европы шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива в обмен на его содействие по Украине, Песков заметил: "Я не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать. Там пока всех шантажирует Украина в Европе".

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что делегации США и Украины провели в субботу, 21 марта, конструктивные консультации по украинскому урегулированию, обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения. Уиткофф отметил, что помимо него во встречах со стороны США приняли участие переговорщик Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, советник Госдепа Крис Карран.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в начале недели продолжит проторговывать верхнюю часть диапазона 2800-2900 пунктов.

В пятницу на рынке акций сохранялись консервативные настроения, индекс МосБиржи колебался в районе 2870 пунктов при снижении торговой активности - поддержку оказывала острая ситуация на Ближнем Востоке и, как следствие, высокие цены на нефть; с другой стороны, рынок продолжает испытывать дефицит идей для активных покупок в условиях неуверенности в устойчивости текущей ценовой конъюнктуры рынков энергоносителей и скорого прогресса в переговорном процессе по Украине.

"Полагаем, что и сегодня индекс МосБиржи продолжит проторговывать верхнюю часть диапазона 2800-2900 пунктов в ожидании новостных триггеров, способных скорректировать ожидания по геополитике или убедить инвесторов в длительности периода высоких цен на нефть (утром Brent вновь тяготеет к росту, закрепляясь выше $110 за баррель)", - считает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, прошедшие на минувшей неделе заседания ключевых центробанков подтвердили риски ужесточения монетарных условиях в крупнейших экономиках вплоть до повышения процентных ставок в этом году, что может стать среднесрочным негативным для настроений фактором. Индекс МосБиржи в условиях приостановки мирных переговоров по Украине продолжает испытывать недостаток в значимых драйверах движения. Ужесточение тона ЦБ РФ на заседании в пятницу приостановило девальвацию рубля, хотя и может лишить акции важного "бычьего" фактора на ближайшие месяцы.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций выглядит слабо, поскольку пятничное решение ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентного пункта было ожидаемо и уже учтено в ценах, а дополнительное давление оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Для индекса МосБиржи в случае развития нисходящей коррекции на дневном таймфрейме уровнем поддержки выступит отметка 2808 пунктов, полагает Гудым.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также отмечает текущую слабость рынка акций. В пятницу ЦБ пошел по наиболее благоприятному сценарию, не только снизив ставку, но и дав мягкий прогноз. Фраза в релизе "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки" всегда говорит о дальнейшей высокой вероятности сокращения "ключа", считает эксперт.

Однако никакой реакции рынка акций на это не последовало. Более того, по итогам пятницы рынок закрылся в "нулях", хотя с утра он рос. Причины такой инертности связаны с продолжающимся дефицитом свободных средств. В понедельник с утра вялые распродажи акций продолжаются, несмотря на то, что нефть дорожает. Скорее всего, индекс МосБиржи продолжит оставаться в диапазоне 2850-2890 пунктов, полагает Соколов.

Аналитик также отметил падение золота - его распродажи продолжаются с 11 марта, потери от максимумов января уже превысили 20%, что очень много для такого обычно маловолатильного инструмента. В понедельник золото пробило зону поддержки $4300-4350 за унцию и ушло ниже $4200.

Золото падает, поскольку резко сократились ожидания, что ФРС США будет в этом году снижать ставки из-за неизбежного роста инфляции на фоне повышения стоимости энергоносителей. Это значит, что высокими останутся ставки по американским гособлигациям, которые, в отличие от золота, генерируют денежный поток. На этом фоне и в условиях слома долгосрочного восходящего тренда многие начали фиксировать прибыль по золоту.

Актив выглядит локально перепроданным, но нет уверенности в его быстром отскоке. Отечественным инвесторам, возможно, стоит повременить с наращиванием "лонгов" по золоту, поскольку котировки этого актива рассчитываются в рублях. Российская валюта имеет хорошие шансы укрепиться в апреле-мае из-за роста притока валютной выручки вследствие повышения цен на углеводороды. Однако есть уверенность, что к концу 2026 года золото будет стоит намного дороже, чем сейчас, полагает представитель компании "Алор брокер".

Зарубежные фондовые площадки

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1-2% во главе с Nasdaq, завершив неделю в "минусе". Главное внимание инвесторов было направлено на конфликт на Ближнем Востоке, длящийся уже три недели. Аналитики и участники рынка опасаются, что скачок цен на нефть из-за войны в Иране разгонит инфляцию в Штатах и не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) понизить ставку в этом году.

СМИ пишут, что администрация США прорабатывает варианты захвата или организации морской блокады острова Харк - ключевой точки Ирана в обеспечении нефтяного экспорта - с целью снять блокаду Ормузского пролива. Ранее США нанесли удары по военным объектам на Харке.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 3,5%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 6,5%, китайский Shanghai Composite - на 3,6%, гонконгский Hang Seng теряет 4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,6-0,9%).

Американо-израильская военная кампания против Ирана длится уже четвертую неделю, и признаков деэскалации конфликта не наблюдается.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "Ормузский пролив не закрыт". "Суда выдерживают паузу, потому что страховщики боятся войны, которую вы сами инициировали, а не Ирана", - написал он в соцсети X в ответ на требования Трампа восстановить движение судов через Ормузский пролив.

Тегеран также предупредил, что в случае нанесения ударов по объектам иранской энергетической инфраструктуры для него станут целями ключевые активы США и Израиля в регионе, пишет Trading Economics.

Спровоцированный конфликтом рост цен на нефть омрачает перспективы глобальной экономики, нагнетая инфляционные опасения и усиливая ожидания повышения процентных ставок ведущими центробанками.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $113,27 за баррель (+1% и +3,3% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $100,82 за баррель (+2,7% и +2,8% в пятницу).

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 8,8% (цена закрытия в пятницу обновила максимум с июля 2022 года), тогда как WTI подешевела на 0,4%. Спред между двумя марками вырос до многолетнего максимума из-за того, что Соединенные Штаты начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Также на прошлой неделе власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся в танкерах в море. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, такие меры "позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки".

В то же время Трамп на выходных заявил, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. "Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется от угроз, то ровно через 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило в воскресенье о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив, если США нанесут удары по иранским электростанциям, сообщило издание The Guardian. Кроме того, в КСИР выразили готовность "полностью уничтожить" связанные с США компании на Ближнем Востоке. "Не мы начали войну, но если неприятель нанесет ущерб нашим электростанциям, то мы сделаем все, чтобы защитить нашу страну и интересы нашего народа", - заявили в КСИР.

В минувшую субботу портал Axios сообщил со ссылкой на источники среди официальных лиц США, что военная операция в отношении Ирана продлится еще несколько недель. По словам собеседников портала, в пятницу президент США Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" военных действий. "Но американские официальные лица сказали, что ожидается, что боевые действия продлятся еще от двух до трех недель", - говорится в сообщении.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены Brent на 2026 год сразу на $8, до $85 за баррель, и подняли прогноз на WTI на $7, до $79 за баррель. По их мнению, в марте и апреле Brent будет стоить в среднем $110 за баррель, а не $98 за баррель, как ожидалось ранее.

"В период пиковой неопределенности котировки могут дойти до $135 за баррель, если рынку потребуется премия за риск для того, чтобы разрушить спрос и нивелировать сокращение предложения в ближайшие шесть месяцев", - написали эксперты.