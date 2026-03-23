Поиск

Эксперты оценили рост коммерческих закупок в РФ в 2025 году в 10,5% до 30,3 трлн руб.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Объем коммерческих закупок в России в 2025 году вырос на 10,5% до 30,3 трлн рублей с 27,4 трлн рублей годом ранее. Об этом говорится в исследовании АО "B2B-РТС" (головная компания группы, в которую входят операторы двух электронных торговых площадок и разработчики решений и сервисов в области закупок).

"В условиях макроэкономических и геополитических вызовов российский рынок закупок сохраняет устойчивость и положительную динамику, - говорится в исследовании. - Структура коммерческого сегмента изменилась: инвестиционная активность концентрировалась в отдельных отраслях, а часть секторов перешла в режим сдерживания расходов. В 2025 году совокупный объем коммерческого сегмента составил 30,3 трлн рублей".

При этом отмечается, что в коммерческих закупках в 2025 году число закупочных процедур выросло на 3,9% до 460 тыс.

"Ключевыми отраслевыми драйверами роста стали металлургия, горнодобывающая промышленность, строительство, ритейл и машиностроение, - отмечают исследователи. - Снижение активности зафиксировано в угледобыче, АПК и отдельных сегментах химической промышленности".

Так, по данным B2B-РТС, в черной металлургии число закупок сократилось на 12%, до 37,8 тыс. При этом отмечается, что наиболее заметно снизилось количество конкурсных процедур в области капитального строительства, закупок стройматериалов и крупного оборудования (включая горно-шахтное и грузоподъемное). Такое снижение закупочной активности металлургических предприятий исследователи связывают с влиянием ограничений - низкой рентабельностью экспорта, высокой стоимостью кредитов и слабым внутренним спросом.

В то же время в цветной металлургии число закупок выросло на 20% до 48,6 тыс. Здесь закупки были направлены, прежде всего, на приобретение оборудования, инструментов, оснастки, запчастей и складской технике - при снижении инвестиций в новое строительство. Эксперты связывают рост закупок в цветной металлургии с высокими мировыми ценами на медь, титан и металлы платиновой группы. Дополнительным фактором стала переориентация экспорта на азиатские рынки, прежде всего в Китай.

В химической промышленности число закупок уменьшилось до 23,6 тыс., что на 15% меньше аналогичного показателя 2024 года. Впрочем, по данным исследователей, в отрасли также отмечается разнонаправленная динамика. В сегменте производства минеральных удобрений рост выпуска продукции (на 9%) "поддержал закупки" для строительства и модернизации, а также спрос на горно-шахтное, грузоподъемное и складское оборудование. В сегменте пластиков и полимеров отмечается снижение закупочной активности из-за остановки отдельных предприятий и дефицита сырья (бензола) на фоне ремонтов НПЗ.

В целом в отрасли зафиксирован рост спроса на оборудование для добычи сырья и резкое увеличение закупок программного обеспечения (на 36%).

В золотодобывающей промышленности число закупок выросло на 37% до 7,6 тыс. Причем объем закупок для строительства и модернизации увеличился на 34%, спрос на оборудование для добычи и переработки драгоценных металлов - на 45%, закупки кадастровых работ - на 52%.

Угледобывающая промышленность показала сокращение объема закупок на 24%, до 10 тысяч.

"Компании минимизировали инвестиции в оборудование и модернизацию, сосредоточившись на аренде техники и ремонтных работах, - считают исследователи. - Несмотря на рост экспорта и переориентацию на азиатские рынки, 67,6% угольных компаний по итогам года показали отрицательную динамику".

Также снизилось число закупок в агропромышленном комплексе - на 5% до 31,7 тыс. процедур. Наиболее сильно уменьшилось число закупок сельхозтехники и оборудования (на 27%) и семенного фонда (на 6%). Закупки кормов и ветпрепаратов в прошлом году не сократились.

В пищевой промышленности число закупок в 2025 году выросло на 23%, до 27,6 тысяч.

"Компании наращивали операционные и инвестиционные расходы: объем строительных работ вырос на 63%, строительство зданий - на 48%, закупки оборудования - на 58%, - говорится в исследовании. - Вдвое увеличился спрос на упаковочные материалы, активно росли закупки транспортных услуг (на 9% в краткосрочных перевозках и на 44% в целом) и рекламных сервисов (121%)".

В строительстве число закупок, с одной стороны, сократилось на 14%, до 42,8 тысяч. С другой - число закупок на выполнение субподрядных работ (строительство, монтаж и пр.) выросло на 4,7%. Спрос на стройматериалы, металлоконструкции и оборудование остался стабильным. По оценке исследователей, поддержку отрасли обеспечили национальные инфраструктурные проекты и государственные инвестиции, тогда как жилищное строительство замедлялось на фоне высоких ипотечных ставок. Дополнительным драйвером развития отрасли названа складская недвижимость на фоне роста онлайн-ритейла.

Около 40% всех коммерческих закупок пришлось на шесть субъектов РФ - Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Свердловская, Московская и Ленинградская области.

В исследовании отмечается также, что в 2025 году продолжился рост госзакупок и закупок госкомпаний, по результатам которых были заключены контракты на 21,6 трлн рублей (19,2 трлн рублей годом ранее). Из них 10,6 трлн рублей (9,4 трлн в 2024 году) пришлось на госзакупки, 11 трлн рублей (9,75 трлн рублей в 2024 году) - на закупки госкомпаний.

B2B-РТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

