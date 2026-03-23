Южнокорейская вона обновила минимум за 17 лет

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейская вона в паре с долларом США на торгах в Сеуле в понедельник обновила минимум за 17 лет на фоне снижения аппетита инвесторов к риску из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Вона подешевела в понедельник на 0,83% и закрылась на отметке 1517,3 воны за доллар. Это худший курс с 10 марта 2009 года, когда южнокорейская валюта в условиях мирового финансового кризиса опускалась до 1561 воны за доллар.

Опасения трейдеров усилились после того, как США и Иран обменялись угрозами ударов по объектам энергетической инфраструктуры в регионе.

Между тем накануне власти Южной Кореи согласовали дополнительные расходы в размере 25 трлн вон ($16,58 млрд) для поддержки пострадавших от скачка цен на нефть.