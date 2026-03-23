Поиск

"Норникель" ожидает спроса на палладий за счет новых направлений применения в 1,7 млн унций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центр палладиевых технологий "Норникеля" работает над получением патентов на применение палладия на существующих и новых рынках с оценкой ежегодного спроса в размере 1,7 млн унций к 2030-2035 годам, сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Дмитрий Изотов.

Вывод на глобальный рынок новых продуктов позволит, как он рассчитывает, к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий в автокатализаторах.

В том числе спрос на существующих рынках оценивается в 0,5 млн унций, на быстрорастущих и новых рынках - в 1,2 млн унций в 2030-2035 годах.

Портфель Центра палладиевых технологий на сегодняшний день включает 30 проектов.

Среди больших существующих рынков, где уже применяются металлы платиновой группы, выделяется стекольная промышленность - одна из ключевых индустриальных сфер применения платины, обеспечивающая около 10% спроса.

Общий потенциальный спрос на палладий от всех разрабатываемых решений для стекольной промышленности оценивается в 2 млн унций, сообщил Изотов.

В прошлом году Центр палладиевых технологий провел успешные промышленные испытания палладиевых токоподводов для производства стекловолокна в Китае, а сейчас приступает к масштабированию решения для всей отрасли. Также центр запускает промышленные испытания основного сплава на базе палладия для бушингов (втулок) в Китае. Китайские компании уже закупили 20 тыс. унций палладия в 2025 году для реализации проектов в стекловолокне. Также центр занимается проектами в смежных секторах стекольной промышленности, а именно оптическом, дисплейном и техническом стекле.

Норникель палладий Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану

Нефть обвалилась на заявлениях Трампа, Brent опустилась ниже $100 за баррель

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

Золото, серебро и платина падают примерно на 10% из-за укрепления доллара

Tesla и SpaceX построят крупный завод по выпуску чипов в Остине

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

Нефть Brent подорожала до $112,67 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 992 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 69 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
