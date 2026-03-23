"Норникель" ожидает спроса на палладий за счет новых направлений применения в 1,7 млн унций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центр палладиевых технологий "Норникеля" работает над получением патентов на применение палладия на существующих и новых рынках с оценкой ежегодного спроса в размере 1,7 млн унций к 2030-2035 годам, сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Дмитрий Изотов.

Вывод на глобальный рынок новых продуктов позволит, как он рассчитывает, к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий в автокатализаторах.

В том числе спрос на существующих рынках оценивается в 0,5 млн унций, на быстрорастущих и новых рынках - в 1,2 млн унций в 2030-2035 годах.

Портфель Центра палладиевых технологий на сегодняшний день включает 30 проектов.

Среди больших существующих рынков, где уже применяются металлы платиновой группы, выделяется стекольная промышленность - одна из ключевых индустриальных сфер применения платины, обеспечивающая около 10% спроса.

Общий потенциальный спрос на палладий от всех разрабатываемых решений для стекольной промышленности оценивается в 2 млн унций, сообщил Изотов.

В прошлом году Центр палладиевых технологий провел успешные промышленные испытания палладиевых токоподводов для производства стекловолокна в Китае, а сейчас приступает к масштабированию решения для всей отрасли. Также центр запускает промышленные испытания основного сплава на базе палладия для бушингов (втулок) в Китае. Китайские компании уже закупили 20 тыс. унций палладия в 2025 году для реализации проектов в стекловолокне. Также центр занимается проектами в смежных секторах стекольной промышленности, а именно оптическом, дисплейном и техническом стекле.