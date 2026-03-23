Кабмин вскоре определится с шагами по снижению зависимости бюджета от цен на нефть

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшее время определится с дальнейшими шагами по снижению в среднесрочной перспективе зависимости федерального бюджета от динамики цен на нефть, а также по уменьшению влияния государства на валютный рынок, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы, действительно, приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении. У нас несколько соображений. Мы хотим, в первую очередь, на среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть, с одной стороны, а с другой стороны, меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке. Поэтому правительство РФ определится в ближайшее время по этим решениям", - сказал он в интервью "России 24".

Ранее Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

Незадолго до этого объявления Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. "В текущем году, мы видим, необходимо это достаточно оперативно делать, и на предстоящий трехлетний период. Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро", - сказал он в конце февраля.

В 2025 году, было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Антон Силуанов ФНБ Минфин РФ
Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

