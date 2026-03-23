Акции CATL, BYD и Sungrow подорожали сильнее бумаг нефтепроизводителей с начала войны в Иране

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Акции ведущих китайских производителей аккумуляторов и оборудования для хранения энергии CATL, BYD и Sungrow с начала войны в Иране подорожали сильнее, чем бумаги крупнейших нефтепроизводителей, пишет Financial Times.

Существенный подъем котировок акций компаний, работающих в сфере "чистой" энергетики, показывает, как Китай и другие импортеры нефти могут отреагировать на войну, инвестируя больше средств в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для повышения своей энергетической безопасности, отмечает издание.

Капитализация "китайской тройки" выросла на $70 млрд с момента начала американо-израильских ударов в конце февраля. Торгующиеся на китайском рынке акции CATL за это время выросли в цене на 19%, Sungrow - на 19,4%. Стоимость BYD, который также является крупнейший в мире производителем электромобилей, увеличились на 21,9%. Для сравнения, котировки бумаг BP Plc повысились на 15,2%, Chevron Corp. - на 8%, Shell - на 8,3% и ExxonMobil - на 4,7%.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, удвоит усилия по реализации своего плана "электрификации всего", полагает руководитель отдела исследований в сфере энергетики Bernstein Нил Беверидж. Другие крупные азиатские экономики, включая Японию, Южную Корею и Тайвань, также могут стремиться к использованию экологически чистой энергии и топлива. "Это полностью меняет всю энергетическую парадигму, - считает он. - Даже если война закончится в следующем месяце, пути назад нет".

Электросети нуждаются в системах хранения энергии, поскольку они все больше полагаются на ВИЭ, которые производят электроэнергию с промежутками (например, в зависимости от силы ветра). Аккумуляторы также необходимы для поддержки энергоемких центров обработки данных.

"Страны Восточной Азии, наиболее зависимые от импортного СПГ, вскоре столкнутся с неизмеримым экономическим шоком, несмотря на их удаленность от конфликта", - полагает директор Китайского климатического центра Института политических исследований Азиатского общества Ли Шуо. По его мнению, развивающимся странам "было бы разумно" инвестировать значительные средства в ВИЭ и транспорт, чтобы защитить себя от подобных геополитических потрясений в будущем.

