Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть возобновили рост в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана и ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Иранское командование в ночь на пятницу обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию. Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Иранское командование также заявило, что США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона" атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. По его словам, суда не получили повреждений, но "иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб". При этом он подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

К 8:15 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,29 (1,29%) до $101,35 за баррель. В четверг Brent подешевела на $1,21 (1,2%), до $100,06 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,05 (1,1%), до $95,86 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,27 (0,28), до $94,81 за баррель.

Накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Формирование цен на нефть больше не опирается на прагматичную оценку хода войны или реальной ситуации в Ормузском проливе, - отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари. - Администрация президента США продолжает преувеличивать перспективы разрешения конфликта, и рынок, склонный к оптимизму, покупается на это".

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю снижением более чем на 6%.