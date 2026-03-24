Рубль во вторник вырос к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,66 руб., что на 25,05 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 25 марта на 91,59 копейки, до 80,9604 руб./$1, и снизил курс евро на 80,17 копейки, до 93,9247 руб./EUR1.

"Рубль постепенно приходит в себя после всплеска волатильности, вызванного локальным дефицитом валюты на рынке. Ситуация с юаневой ликвидностью за несколько дней сгладилась. В числе факторов поддержки рубля на этой неделе - подготовка экспортеров к налоговому периоду. Валютное предложение насыщается дополнительным объемом. Кроме того, во вторник вечером стало известно, что корректировка бюджетного правила из-за высоких цен на нефть может быть отложена, причем до 2027 года. Это позволило бы сдерживать ослабление рубля, которое может среднесрочно развиваться из-за снижения процентных ставок в экономике и восстановления импортных потоков. В середине этой недели ждем курсы в пределах 80-82 руб. за доллар и 11,5-12 руб. за юань и не исключаем тестирования нижних границ указанных коридоров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Участники рынка анализируют информацию о действиях Минфина относительно изменения параметров бюджетного правила.

Минфин РФ не предлагал менять цену отсечения в бюджетном правиле по ходу исполнения федерального бюджета на этот год, а валютные операции приостановил, чтобы "все взвесить", сообщил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев во вторник. Все обсуждаемые изменения, по его словам, касаются средне- и долгосрочной перспективы и направлены на обеспечение сбалансированности федерального бюджета при более низкой цене на нефть.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

"Просто в этом году бюджетные дискуссии раньше начались, чем обычно, чтобы более взвешенное решение принять", - пояснил он, почему о необходимости снижения цены отсечения было заявлено уже в феврале.

Замминистра не стал комментировать вероятность возвращения Минфина в апреле с операциями по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке, которые были приостановлены в марте.

"Это чувствительная для рынка информация, мы ее объявляем в пресс-релизах. Я не могу просто так выйти и сказать...", - пояснил он.

Говоря о том, почему было принято решение приостановить операции в марте, если не планировалось менять конструкцию бюджетного правила для текущего года, Колычев пояснил, что это было связано с тем, что планировалось ее менять на будущие годы. "Нужно было хорошо все взвесить", - сказал замминистра.

Ранее во вторник по просьбе журналистов на эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос об изменении бюджетного правила находится в проработке.

"Это – прерогатива правительства, в том числе, эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства, эти вопросы находятся сейчас в проработке", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он прокомментировал информацию о том, что правительство отложило изменение бюджетного правила из-за роста цен на нефть, и ответил на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить, что реформа бюджетного правила поставлена на паузу.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены. На тот момент он ожидал выхода соответствующих решений в течение "пары недель." Однако за прошедший с того момента месяц новая конструкция бюджетного правила не была обнародована.

Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, истекающий в мае, имеет смысл вновь продлить, это общая позиция Минфина, заявил во вторник замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

"У нас общая всегда позиция была такая, я думаю, она не поменялась, что в целом есть смысл продлевать этот указ, и есть смысл, чтобы он действовал. Там помимо вопроса, связанного с репатриацией, всегда есть вопрос мониторинга и контроля, который осуществляет Росфинмониторинг. Это важная часть тоже этого всего механизма", - сообщил Чебесков журналистам в Госдуме.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Конкретные нормативы в рамках введенного указом механизма устанавливает правительство. В середине августа 2025 года своим постановлением кабинет министров снизил нормативы репатриации и продажи валютной выручки до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Минфин неоднократно отмечал положительное влияние этого указа. "Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - заявил в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев. Тогда он отметил, что параметры репатриации и продажи экспортной валютной выручки обнулены, но при необходимости эти нормативы могут быть пересмотрены.

Нефть

Подъем цен на нефть усилился вечером во вторник из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве выросла на 3,87% до $103,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 4,64% до $92,22 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 10% после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

Банк России во вторник, 24 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 090 млрд рублей (при лимите 4 трлн 090 млрд рублей и спросе 6 трлн 461,383 млрд рублей) в среднем по ставке 15,05% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 17 марта, ЦБ разместил 4 трлн 180 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 753,071 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 24 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник упала на 10 базисных пунктов - до 14,69% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник опустились на 2 базисных пункта - до 15,18%, 15,74% и 16,55% годовых.