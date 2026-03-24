"Росатом" и NBEPar создадут СП по добыче полезных ископаемых в Бразилии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Ураниум Уан Груп" (входит в TENEX, ГК "Росатом") и бразильская компания NBEPar подписали соглашение о создании совместного предприятия Nadina Minerals, сообщила TENEX.

Компания займется добычей полезных ископаемых в Бразилии, говорится в сообщении.

Партнеры планируют провести геологоразведочные работы на перспективных месторождениях. На их базе создадут современные предприятия по добыче и переработке металлов, которые имеют критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей, отметили в TENEX.

В последние годы "Росатом" активно развивал сотрудничество с Бразилией в в сфере ядерного топливного цикла. В конце 2022 г. госкорпорация сообщала о контракте структуры "Техснабэкспорта" (российский экспортер ядерных материалов, входит в "Росатом" - ИФ) и бразильской INB на поставку обогащенной урановой продукции для обеспечения АЭС "Ангра" в 2023-2027 гг. Кроме того, "Росатом" уже несколько лет является одним из крупнейших поставщиков изотопной продукции для нужд ядерной медицины Бразилии.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев перечислял Бразилию среди стран, интересующихся плавучими энергоблоками. "Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и страны, расположенные в холодных широтах", - говорил Лихачев весной 2023 г.

Бразилия рассчитывает к концу 2025 г. достигнуть соглашения с ГК "Росатом" о сотрудничестве в атомной сфере, сообщало ранее министерство горнодобывающей промышленности и энергетики латиноамериканской страны.