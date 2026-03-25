Уолл-стрит завершила в минусе торги во вторник

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник.

Днем ранее индексы подскочили более чем на 1%, максимальными темпами за полтора месяца, после решения президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Рынок также положительно отреагировал на слова президента о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры.

Между тем Тегеран опроверг слова Трампа о переговорах, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки. Также во вторник Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля.

"Иранские официальные лица неоднократно опровергали факт переговоров с США, - отметили аналитики Deutsche Bank. - Теперь многое будет зависеть от прогресса на переговорах, если они действительно ведутся, и от того, последуют ли за оптимистичной риторикой конкретные действия".

Участники рынка опасаются, что затянувшийся конфликт и спровоцированный им подъем цен на нефть может ускорить инфляцию и усложнить задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению ключевой ставки.

Трейдеры на рынке деривативов теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 20%, тогда как в начале недели оценка такой вероятности превышала 35%, по данным CME FedWatch. Шансы на снижение ставки к концу года оцениваются менее чем в 10%.

Тем временем во вторник из окончательных данных министерства труда США стало известно, что производительность труда в стране в четвертом квартале 2025 года выросла на 1,8% в пересчете на годовые темпы, а стоимость рабочей силы увеличилась на 4,4%.

Предварительно сообщалось о росте обоих показателей на 2,8%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста первого индикатора на 2%, второго - на 3,5%.

Несмотря на геополитические риски, аналитики Barclays улучшили прогноз для индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7650 пунктов с ранее ожидавшихся 7400 пунктов, главным образом благодаря ожиданиям увеличения прибыли американских компаний.

Акции американского инвестбанка Jefferies Financial Group подорожали на 2,6% на сообщениях СМИ о том, что японская Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) может рассмотреть возможность его приобретения. Японская финансовая группа уже владеет 20% Jefferies.

Цена бумаг Smithfield Foods выросла на 4,3% благодаря сильной отчетности производителя продуктов питания за минувший квартал.

Рыночная стоимость производителя систем мониторинга глюкозы DexCom Inc. увеличилась на 1% после того, как аналитики Evercore ISI улучшили рекомендацию для бумаг компании до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences договорилась о покупке разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний Ouro Medicines за сумму до $2,18 млрд. Акции Gilead подорожали на 0,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 0,18% и составил 46124,06 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Salesforce Inc., подешевевшие на 6,2%. Тем временем рыночная стоимость Cisco Systems Inc. выросла на 2,6%, Caterpillar - на 2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,37% - до 6556,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,84% и завершил торги на уровне 21761,89 пункта.