Рубль утром слегка опускается к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань слабо растет на Московской бирже при открытии торгов в среду в рамках коррекции после сильного падения в начале недели. Рубль слабо опускается на фоне дешевеющей нефти, поддержку его котировкам оказывает спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в следующий понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,669 руб. (+0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,81 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть активно снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве опускается на 4,2% до $100,07 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,67% до $88,96 за баррель.

Рынок реагирует на сообщения СМИ о предложенном США плане урегулирования иранского конфликта. По данным издания Axios, Штаты направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,3 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 по Москве.

 Производитель игрушек Labubu в 2025 году нарастил чистую прибыль более чем в 4 раза

 Набиуллина заявила, что вклад повышения НДС в инфляцию составил чуть более 1 п.п.

 Песков заявил о проработке вопросов изменения бюджетного правила

