РФ в 2025 году снизила добычу газа на 3% до 663,3 млрд куб. м, переработка выросла на 4%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Добыча природного и попутного газа в России в 2025 году составила 663,3 млрд кубометров газа, что на 3% меньше, чем в 2024 году (684 млрд куб. м), такие данные привел министр энергетики Сергей Цивилев в ходе коллегии ведомства.

Ранее Росстат сообщал, что добыча газа в 2025 году составила 662,65 млрд куб. м (в 2024 году - 684,92 млрд куб. м).

По данным Минэнерго, переработка газа выросла на 3,8% – до 105,6 млрд куб. м – по сравнению с 101,7 млрд кубометров в 2024 году.

В 2025 году в эксплуатацию введена вторая производственная линия проекта "Арктик СПГ 2", производительность линии составляет 6,6 млн тонн в год, говорится в презентации ведомства.

Потребление газа в виде газомоторного топлива достигло 3,6 млрд куб м (2,52 млрд куб. м в 2024 году) и должно составить 13,9 млрд куб м к 2035 году.

В прошлом году на 7,3% увеличилось строительство стационарных заправок на природном газе - до 1255 единиц. Количество подключений к газовым сетям в рамках социальной газификации выросло на 15,7% до 330,7 тыс. единиц.

В 2025 году прирост запасов газа превысил уровень 2024 года и составил 670 млрд куб. м. Открыты новые залежи углеводородов в таких ключевых центрах газодобычи, как полуостров Ямал, Якутия, Надым-Пур-Тазовский регион.

